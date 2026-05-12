Sin tanta espera, otra selección se suma a Bosnia y Herzegovina y hace oficial su convocatoria para el Mundial 2026

A 30 días del inicio de la Copa del Mundo de Canadá, México y Estados Unidos, la selección de Suecia, al igual que la de Bosnia y Herzegovina, hizo lo propio: entregó la lista oficial de jugadores con los que afrontará el certamen mundialista.

Con un par de novedades dentro de su convocatoria, el entrenador Graham Potter presentó el listado definitivo de los 26 futbolistas que representarán al combinado sueco, que por decimotercera ocasión participará en un Mundial.

La lista del técnico Potter se encuentra liderada por tres de sus máximas figuras, los delanteros Alexander Isak, del Liverpool; Viktor Gyökeres, del Arsenal y Anthony Elanga, del Newcastle United, quienes liderarán el ataque de Suecia en la Copa del Mundo 2026.

Con esta convocatoria, también se marca el regreso de Isak, quien, pese a que se ha visto afectado por las lesiones durante la vigente temporada, ha dejado una gran actuación durante su regreso a las canchas desde el pasado mes de abril, ganándose la confianza del estratega de la absoluta, que le da la oportunidad para que dispute su primer Mundial.

Entre tanto, Gyökeres vive un gran presente con el Arsenal, escuadra con la cual ha marcado 21 goles en 52 apariciones con el conjunto inglés, con el que también suma 3 asistencias. Estadísticas que puede ampliar teniendo en cuenta que aún no termina la temporada y que su equipo disputará la final de la Champions frente al PSG.

Aunque Elanga no tiene la misma racha deportiva, es un jugador que se caracteriza por generar desequilibrio en el ataque.

En cuanto a los grandes ausentes, se encuentra el centrocampista Dejan Kulusevski, quien, al igual que el atacante Williot Swedberg, no fue tenido en cuenta por el entrenador, pese a su gran rendimiento con sus equipos en la vigente temporada.

¿Quiénes son los rivales de Suecia en el Mundial?

El combinado sueco que clasificó a la Copa del Mundo, tras vencer en el repechaje a su similar de Polonia 3 goles a 2, ahora se medirá por el Grupo F del certamen mundialista ante sus similares de Países Bajos, Japón y Túnez.

Su debut será el próximo 14 de junio ante Túnez en el estadio de Monterrey, a las 9:00 p.m. hora de Colombia.

Estos son los convocados por Suecia para el Mundial