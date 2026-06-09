El excabecilla de las Farc alias 'Timochenko' anunció su respaldo a la candidatura de Iván Cepeda
La candidatura de Iván Cepeda recibió el respaldo del exjefe de las Farc, Rodrigo Londoño, alias 'Timochenko', quien pidió "trabajar con entusiasmo" por esta candidatura. 'Timochenko', beneficiado por el Acuerdo de La Habana durante la administración de Juan Manuel Santos, recordó haber conocido a Cepeda "en la montaña" como hijo del dirigente Manuel Cepeda Vargas, con cuyo nombre fue bautizado un frente criminal de las Farc.