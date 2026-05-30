Liverpool despidió al DT Arne Slot: este es el nombre que suena para tomar las riendas del conjunto de Anfield

Este sábado se dio a conocer que la directiva del Liverpool despidió oficialmente al entrenador neerlandés Arne Slot.

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A pesar de haber ganado la Premier League en su primera temporada, esta segunda campaña al frente del equipo fue muy irregular.

Los 'reds', recordemos, sufrieron 19 derrotas en todas las competiciones y una potente caída hasta el quinto lugar de la liga inglesa.

De momento, desde Inglaterra se dice que el plantel de Anfield se encuentra en negociaciones avanzadas con Andoni Iraola, entrenador español que dirige al AFC Bournemouth.

En cuanto a su palmarés, Arne Slot, el estratega saliente del Liverpool, acumula 3 títulos oficiales.

Estos son los títulos destacados: 1 Eredivisie (2022-23) con el Feyenoord, 1 Copa de los Países Bajos (Copa KNVB) (2023-24) con el Feyenoord, 1 Premier League (2024-25) con el Liverpool FC.

Adicionalmente, alcanzó la final de la UEFA Europa Conference League con el Feyenoord en la temporada 2021-22.

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Slot llegó al Liverpool en junio de 2024 tras ser elegido por la directiva para reemplazar al DT alemán Jürgen Klopp.

El club lo contrató pagando una cláusula de rescisión al Feyenoord de los Países Bajos, luego de un exhaustivo análisis de datos y su gran desempeño en el fútbol europeo.