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Viernes, 20 de marzo de 2026
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Cuba

Buque cisterna que transportaba combustible con destino original a Cuba se desvía a Trinidad, según datos de transporte marítimo

marzo 20, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Buque cisterna - Foto Canva de referencia
Buque cisterna - Foto Canva de referencia
Rusia informó esta semana que está en conversaciones con el régimen cubano sobre opciones de ayuda, sin proporcionar más detalles.

Un buque cisterna que transportaba combustible con destino original a Cuba cambió el viernes su destino a Trinidad y Tobago, según datos de seguimiento de buques de London Stock Exchange Group (LSEG), lo que supone un revés para la isla en medio de una grave escasez de combustible que ha provocado apagones.

Cuba restableció el martes su red eléctrica y puso en marcha su mayor central termoeléctrica, poniendo fin a un apagón nacional que duró más de 29 horas.

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El buque Sea Horse, con bandera de Hong Kong, embarcó un cargamento de diésel a principios de este año mediante una transferencia de barco a barco en el Mediterráneo antes de zarpar hacia el Caribe.

Según varias empresas de inteligencia marítima, el cargamento de origen ruso tenía como destino Cuba, pero el barco había suspendido su rumbo en medio del Océano Atlántico desde finales de febrero.

El buque cisterna ha cambiado de rumbo y se dirige al sur, hacia Trinidad, con una llegada estimada para el lunes, según datos del LSEG, dejando a Cuba sin suministros inmediatos a la vista.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos modificó el jueves los términos de una exención que había concedido a las ventas de crudo y productos derivados del petróleo de origen ruso ya cargados en buques cisterna, para excluir específicamente las transacciones que involucren a Corea del Norte, Cuba y Crimea.

La administración de Donald Trump quiere contener los altos precios del crudo y del gas en medio del conflicto en Medio Oriente, pero no ha aliviado la presión sobre el régimen cubano, restringiendo el suministro de petróleo únicamente a entidades privadas.

La agencia estatal rusa de noticias TASS informó esta semana que el gobierno ruso está en conversaciones con el régimen cubano sobre opciones de ayuda, sin proporcionar más detalles.

Los apagones se han vuelto cada vez más frecuentes en Cuba, que este año solo ha recibido dos buques cisterna en sus puertos con cargamentos de petróleo importado, según datos de LSEG.

La isla necesita importar fueloil y diésel para generar electricidad y evitar más apagones, mientras que la venta de gasolina sigue estando estrictamente racionada y se vende en el mercado negro a 8 dólares el litro, seis veces el precio oficial.

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Entretanto, la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, declaró ante el parlamento la semana pasada que existía interés, incluso por parte de Estados Unidos, en utilizar la refinería y la infraestructura de tanques inactivas del país insular para el almacenamiento de petróleo.

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