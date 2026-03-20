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Viernes, 20 de marzo de 2026
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Régimen cubano

Preso político cubano abandonó su huelga de hambre de más de un mes contra el régimen tras sufrir un infarto

marzo 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto de referencia: Canva
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El activista de 40 años y quien está hospitalizado en la ciudad de Holguín desde el 4 de marzo, fue acusado de difundir propaganda contra el régimen comunista.

El preso político cubano Roilan Álvarez Rensoler anunció el jueves que abandona la huelga de hambre que mantuvo durante 48 días tras sufrir un paro cardíaco, según dijo su hermana a agencias de noticias.

El activista de 40 años y quien está hospitalizado en la ciudad de Holguín desde el 4 de marzo, fue acusado de difundir propaganda contra el régimen comunista.

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El pasado 31 de enero había sido detenido por poner carteles antigubernamentales y dañar una valla con la imagen del dictador Fidel Castro en la provincia de Holguín, el mismo día de su detención inició la huelga de hambre.

Roilan "decidió suspender la huelga y comenzó a ingerir líquidos luego del infarto (...), pero su estado de salud es muy delicado", dijo su hermana Arianna Álvarez Rensoler.

Álvarez, que es miembro de los movimientos opositores Unión Patriótica de Cuba (Unpacu) y Cuba Decide, ya había sido detenido anteriormente en Santiago de Cuba (este) donde cumplió un año de prisión por el delito de "desacato".

El récord lo tiene el Guillermo "Coco" Fariñas, quien realizó 25 huelgas entre 1995 y 2016, la última de 54 días. Dos de los huelguistas han muerto desde 2010.

Sobre Álvarez varias ONG se han pronunciado preocupadas por su estado de salud.

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En las últimas horas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó al gobierno cubano a "liberar inmediatamente a Roilan Álvarez Rensoler y a todas las personas detenidas por razones políticas".

Cuba anunció el 12 de marzo la excarcelación de 51 prisioneros tras acuerdos con el Vaticano, histórico mediador entre La Habana y Washington.

Las oengés Justicia11J y Cubalex, que monitorean las detenciones y protestas en Cuba luego de las manifestaciones del 11 de julio de 2021, han verificado hasta la fecha la liberación de 14 manifestantes de las protestas del 11J.

Hasta el 13 de marzo existían en Cuba "al menos 760 presos por razones políticas", incluidos 358 que participaron en las protestas del 11J, precisó Justicia11J.

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