EE. UU. e Israel atacan 16 buques de carga iraníes en puertos del Golfo

Estados Unidos e Israel atacaron este viernes 16 buques de carga iraníes en puertos del Golfo de Omán, informaron medios locales, que señalaron que los barcos quedaron calcinados.

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"Tras el ataque aéreo americano-sionista, al menos 16 buques de carga (...) quedaron completamente calcinados en el incendio", declaró un funcionario local de la provincia sureña de Hormozgán, citado por la agencia de noticias Tasnim.

Asimismo, para restablecer la navegación internacional en el estrecho de Ormuz, Estados Unidos ha desplegado aviones de ataque A-10 y helicópteros Apache junto a unidades de Marines.

Hasta ahora los ataques han destruido más de 120 embarcaciones iraníes en los últimos días.

En ese contexto, el ejército del régimen de Irán amenazó el viernes con perseguir a funcionarios y comandantes militares de Estados Unidos e Israel incluso cuando estuvieran de vacaciones o visitando centros de ocio.

"Estamos vigilando a sus cobardes funcionarios y comandantes, pilotos y malvados soldados", declaró el portavoz de las fuerzas armadas, Abolfazl Shekarchi, citado por la televisión estatal.

No obstante, el pasado jueves 19 de marzo, el Comando Central de Estados Unidos publicó nuevas imágenes sobre ataques ejecutados contra el régimen de Irán en el marco de la Operación Furia Épica.

En una publicación en X, el cuerpo militar aseguró que las fuerzas del país han llevado a cabo una serie de ofensivas contra objetivos navales del régimen iraní en el estrecho de Ormuz.

“Las fuerzas estadounidenses están destruyendo objetivos navales iraníes que amenazan el transporte marítimo internacional en el estrecho de Ormuz y sus alrededores”, precisó.

El mensaje estuvo acompañado de un video que recopiló una serie de ataques con proyectiles a embarcaciones. La grabación muestra cómo las fuerzas de Estados Unidos hacen seguimiento a las mismas y las impactan en el estrecho de Ormuz.

Cabe mencionar que el cruce marítimo, por donde pasa un quinto del petróleo y gas del mundo, se encuentra prácticamente bloqueado por el régimen de Irán tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel, la cual comenzó el 28 de febrero.