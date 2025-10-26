NTN24
Domingo, 26 de octubre de 2025
Domingo, 26 de octubre de 2025
Tensión entre Venezuela y Estados Unidos

Buque de guerra estadounidense USS Gravely llegó a Trinidad y Tobago para participar en los entrenamientos

octubre 26, 2025
Por: Redacción NTN24
Este buque de guerra participará en estos entrenamientos conjuntos con la fuerza de defensa de Trinidad y Tobago.

El buque de guerra estadounidense USS Gravely llegó a Trinidad y Tobago, a unos 10 kilómetros de las costas de Venezuela, para realizar ejercicios conjuntos con fuerzas locales.

Este lanzamisiles permanecerá atracado en Puerto España, la capital de la isla hasta el jueves 30 de octubre en el marco de una creciente presencia militar de Estados Unidos en el Caribe.

El buque de guerra, con una tripulación de unos 300 marineros, está diseñado para ejecutar múltiples misiones: desde operaciones antiaéreas y antisubmarinas hasta enfrentamientos en superficie.

Cuenta con un cañón de cinco pulgadas y sistemas de lanzamiento vertical capaces de disparar misiles de largo alcance.

El buque de guerra USS Gravely participará en estos entrenamientos conjuntos con la fuerza de defensa de Trinidad y Tobago.

Fue diseñado para rastrear y neutralizar amenazas aéreas y marítimas, y su armamento principal incluye un sistema de lanzamiento Vern misiles Tomahawk, Standar, Essm y Asroc, además un cañón de 5 pulgadas, sistema Phalanx Ciws y capacidad para 2 helicópteros Seahawk.

