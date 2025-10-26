Trump informará al congreso de EE. UU. "sobre futuras operaciones militares potenciales contra Venezuela y Colombia"

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

El senador estadounidense Lindsey Graham acaba de revelar que el presidente Donald Trump le informó sobre los planes de reportar al congreso "sobre futuras operaciones militares potenciales contra Venezuela y Colombia" que pasaran de ataques por mar a "ataques terrestres" directos.

En entrevista con la cadena CBS anticipó que habrá una sesión informativa en el congreso en Washington. Graham también le envió un mensaje a Nicolás Maduro, dijo que si fuera él abandonaría Venezuela.

Manuel Superviel, coronel jubilado del ejército de Estados Unidos, experto y consultor en derecho internacional y seguridad nacional, se conectó en La Tarde de NTN24 para hablar al respecto y señaló que no es algo que lo sorprenda.

“Hemos visto desde agosto un incremento, semana por semana, de más presión en Venezuela y creo que con el objetivo de fracturar a los generales de Venezuela y que alguno dirá que no apoyará a Maduro, se aliará con el presidente legítimo y conseguir la ayuda militar para apoyar algún tipo de rebelión contra el régimen”, aseveró.