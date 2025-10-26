NTN24
Domingo, 26 de octubre de 2025
Domingo, 26 de octubre de 2025
Donald Trump

Trump informará al congreso de EE. UU. "sobre futuras operaciones militares potenciales contra Venezuela y Colombia"

octubre 26, 2025
Por: Redacción NTN24
Así se lo confirmó el senador estadounidense Lindsey Graham a la cadena CBS.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

El senador estadounidense Lindsey Graham acaba de revelar que el presidente Donald Trump le informó sobre los planes de reportar al congreso "sobre futuras operaciones militares potenciales contra Venezuela y Colombia" que pasaran de ataques por mar a "ataques terrestres" directos.

En entrevista con la cadena CBS anticipó que habrá una sesión informativa en el congreso en Washington. Graham también le envió un mensaje a Nicolás Maduro, dijo que si fuera él abandonaría Venezuela.

o

Manuel Superviel, coronel jubilado del ejército de Estados Unidos, experto y consultor en derecho internacional y seguridad nacional, se conectó en La Tarde de NTN24 para hablar al respecto y señaló que no es algo que lo sorprenda.

“Hemos visto desde agosto un incremento, semana por semana, de más presión en Venezuela y creo que con el objetivo de fracturar a los generales de Venezuela y que alguno dirá que no apoyará a Maduro, se aliará con el presidente legítimo y conseguir la ayuda militar para apoyar algún tipo de rebelión contra el régimen”, aseveró.

 

Temas relacionados:

Donald Trump

Colombia

Venezuela

Nicolás Maduro

Gustavo Petro

Intervención militar

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Portavoz del Partido Republicano explica las consecuencias a las que se enfrenta el presidente Petro tras ser incluido en la Lista Clinton de Estados Unidos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Polémica por orden del régimen de Maduro de crear una aplicación para hacer denuncias 24/7: “es preocupante”

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Así son los ejercicios militares que Estados Unidos lleva a cabo en el Caribe: el régimen también mostró su armamento

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Exoficiales de las Fuerzas Armadas analizan la crisis entre Petro y Trump: "Si EE. UU. dice que Petro es líder del narcotráfico, es porque tiene pruebas"

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Se profundiza la crisis: Petro arremete de nuevo contra Trump y asegura que “actúa con vísceras y no con cerebro”

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Es la muerte civil de estas personas": expertos analizan implicaciones para el presidente Petro de ser incluido en la lista Clinton

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Aviones F-35B Lightning II del Cuerpo de Marines de EE. UU. en Puerto Rico-Foto: Comando Sur de Estados Unidos
Despliegue militar de Estados Unidos

Así son los ejercicios militares que Estados Unidos lleva a cabo en el Caribe: el régimen también mostró su armamento

EE. UU. atacó una lancha presuntamente operada por el Tren de Aragua
Caribe

EE. UU. atacó una lancha presuntamente operada por el Tren de Aragua: "Si eres un narcoterrorista te trataremos como tratamos a Al-Qaeda"

Gustavo Petro y Donald Trump (AFP)
Narcotráfico

Exoficiales de las Fuerzas Armadas analizan la crisis entre Petro y Trump: "Si EE. UU. dice que Petro es líder del narcotráfico, es porque tiene pruebas"

El expediente del ecuatoriano que logró sobrevivir al ataque de EE.UU.
Despliegue militar de Estados Unidos

Primicia NTN24: El expediente del ecuatoriano que logró sobrevivir al ataque de EE.UU. contra un semisumergible; no es un pescador, es un exconvicto reincidente

Diosdado Cabello - EFE
La Noche

Disidentes venezolanos denuncian en NTN24 amenazas del régimen de Maduro en el extranjero: "Hoy hay persecución transnacional en territorio colombiano"

Más de Actualidad

Ver más
María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado

"Ella va a ir a Oslo a recibirlo con gran orgullo”: Óscar Arias, expresidente de Costa Rica premiado con el Nobel de Paz, se mostró confiado en que María Corina Machado recibirá el galardón personalmente

Edmundo González, presidente electo de Venezuela - Foto: EFE
Edmundo González

Hija del presidente electo de Venezuela, Edmundo González, pide al Papa León XIV interceder por su esposo secuestrado por el régimen de Maduro

Gustavo Petro y John McNamara
Crisis EE. UU. - Colombia

Petro se reunió con el encargado de negocios de EE. UU en Colombia para discutir la crisis diplomática: "el primer acercamiento en pro de subsanar el actual impasse"

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula y su defensa a Maduro evidencian fracturas y fracasos de la izquierda latinoamericana

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Opinión

Del desorden criminal al orden de la paz. Lo que silencia Pérez Esquivel

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado

"Ella va a ir a Oslo a recibirlo con gran orgullo”: Óscar Arias, expresidente de Costa Rica premiado con el Nobel de Paz, se mostró confiado en que María Corina Machado recibirá el galardón personalmente

Meryl Streep- Anna Anna Wintour - EFE
Cine

La realidad supera la ficción: así fue el encuentro entre Meryl Streep y la mujer que inspiró su personaje en "El diablo viste a la moda"

Edmundo González, presidente electo de Venezuela - Foto: EFE
Edmundo González

Hija del presidente electo de Venezuela, Edmundo González, pide al Papa León XIV interceder por su esposo secuestrado por el régimen de Maduro

Desempleo - Foto de Pexels
Empresas

Multinacional con presencia en Venezuela y Colombia prevé eliminar 16.000 puestos de trabajo en poco tiempo

Lionel Messi en derrota del Inter de Miami - Foto AFP
Lionel Messi

Lionel Messi renovó su contrato con el Inter Miami; seguirá en la MLS por varios años

Gustavo Petro y John McNamara
Crisis EE. UU. - Colombia

Petro se reunió con el encargado de negocios de EE. UU en Colombia para discutir la crisis diplomática: "el primer acercamiento en pro de subsanar el actual impasse"

El automovilista neerlandés Max Verstappen. (AFP)
Fórmula 1

Max Verstappen ganó el Gran Premio de Estados Unidos y descontó puntos valiosos en la lucha por el título

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda