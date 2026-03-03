NTN24
Ataque al régimen de Irán

Francia despliega aviones de combate sobre Emiratos Árabes para proteger sus bases militares ante ataques del régimen de Irán

marzo 3, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Avión Rafale francés - Foto: EFE
Avión Rafale francés - Foto: EFE
En la noche de este lunes, Irán lanzó un ataque contra la embajada de Estados Unidos en Riad, Arabia Saudita.

En medio de la respuesta del régimen de Irán a los ataques de Estados Unidos e Israel el pasado sábado, Francia desplegó aviones de combate Rafale sobre Emiratos Árabes Unidos para proteger sus bases militares aéreas y navales, según indicó el ministro de Relaciones Exteriores, Jean-Noël Barrot, este martes.

Francia cuenta con cientos de efectivos de la marina, la fuerza aérea y el ejército destinados en Emiratos Árabes Unidos. Sus aviones Rafale están estacionados en la base de Al Dhafra, cerca de Abu Dabi.

"Estos Rafale y sus pilotos están movilizados para garantizar la seguridad de nuestras instalaciones", indicó Barrot a la cadena BFMTV en respuesta a una pregunta sobre la intervención francesa en Emiratos Árabes Unidos durante el fin de semana para neutralizar drones iraníes.

o

"Llevaron a cabo operaciones para asegurar el espacio aéreo sobre nuestras bases", declaró el ministro, quien agregó que el domingo "un hangar en una base francesa en Emiratos Árabes Unidos fue golpeado por un dron".

Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado ataques contra el régimen de Irán, en los que murió el guía supremo iraní Alí Jamenei.

Irán respondió atacando a los aliados de Estados Unidos en la región del Golfo, después de que advirtiera a los países vecinos con bases norteamericanas.

En la noche de este lunes, Irán lanzó un ataque contra la embajada de Estados Unidos en Riad, Arabia Saudita, lo que ha puesto en alerta a la administración de Trump y sus sedes diplomáticas en países de Medio Oriente.

o

A su vez, esta situación amenaza con aumentar los costes de la energía, lo que podría causar estragos en la economía mundial.

Los restos de un dron interceptado provocaron un incendio que fue controlado el martes en una zona industrial petrolera del emirato de Fuyaira, informaron las autoridades.

