Fuertes imágenes del caos que se vivió en el aeropuerto de Guadalajara tras el abatimiento de ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación

El ejército mexicano anunció este domingo que mató al poderoso capo del narcotráfico Nemesio Oseguera "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras un violento operativo que conmovió al estado de Jalisco.

Debido a esto se desató el caos en el oeste de México, un escenario de incertidumbre se vive en varios estados del país con bloqueos, gente huyendo de los lugares de conflicto y las autoridades pidiendo a la gente resguardarse.

De este hecho no fue ajeno el aeropuerto de Guadalajara, pues videos en redes sociales dejan ver el ambiente de zozobra que se veía allí ante el enfrentamiento entre la fuerza pública y el cartel narcotraficante.

Las imágenes dejan ver a la gente buscando protegerse del peligro de una bala perdida, a otros corriendo de lado a lado buscando refugio y voces de la gente asustada por lo que estaba ocurriendo.

Pese al episodio de incertidumbre que se vivió en el aeropuerto, el Grupo Aeroportuario del Pacífico, encargado del funcionamiento de esta terminal aérea, emitió un comunicado en el que aseguró las operaciones continuarían con normalidad y pedían a los pasajeros llegar con tiempo extra para abordar sus vuelos.

"El Mencho", de 59 años, era uno de los capos más buscados por México y Estados Unidos, que ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares. Era uno de los líderes narco más importantes en actividad tras el arresto de los fundadores del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán "El Chapo" e Ismael "Mayo" Zambada, actualmente en prisión en Estados Unidos.

El ejército añadió que, para la ejecución de esta operación, "además de los trabajos de inteligencia militar central" (...) "se contó con información complementaria" por parte de autoridades estadounidenses.