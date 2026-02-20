NTN24
Viernes, 20 de febrero de 2026
Estados Unidos

Trump anuncia un "10% de aranceles globales" a todas las importaciones como respuesta a la decisión de la Corte Suprema

febrero 20, 2026
Por: Redacción NTN24
El mandatario republicano ofreció una rueda de prensa después de conocerse el fallo del máximo tribunal.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió a la decisión que tomó la Corte Suprema de su país sobre sus políticas arancelarias: el máximo tribunal anuló la mayoría de aranceles globales impuestos.

Según la corte, el mandatario republicano excedió su autoridad al imponer una serie de aranceles que provocaron revuelo mundial tras asumir su segundo mandato en 2025.

En ese contexto, el presidente norteamericano calificó el fallo judicial como “ridículo” y anunció un “10% de aranceles globales” a todas las importaciones como respuesta a la decisión.

“La decisión es incorrecta, pero no importa. ¿Por qué? Porque tenemos alternativas muy poderosas que han sido aprobadas por esta decisión”, declaró Trump durante una rueda de prensa.

Y puntualizó: “Hoy firmaré una orden para imponer un 10% de arancel global bajo la sección 1122 sobre los aranceles que ya se están cobrando y también estaremos iniciando la Sección 301 y otras investigaciones para proteger a nuestro país de prácticas comerciales injustas de otros países y compañías”.

El bloqueo a la herramienta clave del presidente para imponer su agenda económica, supone el revés más importante en su Administración.

El tribunal superior, de mayoría conservadora, dictó una sentencia de seis a tres, afirmando que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) "no autoriza al presidente a imponer aranceles".

Cabe aclarar que este nuevo fallo no afecta los aranceles específicos del sector que Trump ha impuesto por separado a las importaciones de acero, aluminio y varios otros bienes.

