NTN24
Domingo, 08 de marzo de 2026
Domingo, 08 de marzo de 2026
Ataque al régimen de Irán

Represión, violencia y explotación: lo que viven las mujeres iraníes bajo el régimen de los ayatolás

marzo 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Sougand Hessamzadeh, abogada y activista iraní-ecuatoriana en el exilio, habló en NTN24.

La muerte del líder supremo de Irán, Alí Jamenei, desató celebraciones entre mujeres iraníes que salieron a las calles desafiando al régimen, muchas sin el tradicional velo islámico.

Sin embargo, la opresión continúa vigente en un país donde las niñas pueden ser encarceladas desde los 8 años por no usar hiyab y casarse desde los 13 años.

Sougand Hessamzadeh, abogada y activista iraní-ecuatoriana en el exilio, denunció en entrevista para NTN24 las condiciones de indignidad que enfrentan las mujeres iraníes bajo 47 años de régimen teocrático.

"Las mujeres, hasta el sol de hoy, siguen viviendo en condiciones de indignidad, condiciones en las cuales son sujetos de segunda categoría", afirmó la activista.

Según Hessamzadeh, en Irán las mujeres no pueden salir del país sin permiso de su esposo, padre o hermano. "

Una mujer no puede tener la custodia de sus hijos. Simplemente no puede por ser mujer. No puede divorciarse si es que ella quiere", explicó la abogada, añadiendo que el cuerpo de las mujeres muertas vale la mitad que el de los hombres bajo el sistema de fianzas iraní.

La activista denunció además la práctica de los matrimonios temporales, que pueden durar desde una hora hasta un día:

"Eso es una forma de explotación sexual. Porque se firman esos documentos para que quienes están teniendo relaciones sexuales con estas mujeres, en este caso estos hombres religiosos, no cometan pecados".

Desde 2022, el movimiento Mujer, Vida y Libertad ha liderado las protestas en Irán.

Hessamzadeh destacó que incluso mujeres con velo participan reclamando el derecho a elegir: "Las mujeres que salen con velo a protestar dicen lo que queremos es que nuestras hermanas tengan la opción de elegir si usarlo o no".

La activista reveló que la comunicación está cortada en Irán, con internet, teléfonos y electricidad interrumpidos por el régimen. "Las personas siguen reclamando, están gritando por las ventanas, y lo que está haciendo el régimen es irles a disparar en las casas", denunció.

Hessamzadeh comparó la represión en Irán con casos internacionales: "El 7 y 8 de enero de este año mató alrededor de 40.000 personas y dejó 300.000 heridos. Comparémoslo con la guerra de Ucrania y Rusia, que en tres años y medio ha dejado 13.500 personas muertas".

Sobre las similitudes con Venezuela, la activista iraní-ecuatoriana señaló: "La gente intentó ya siete veces derrocar el régimen. Si es que el mundo no hacía algo al respecto, eso iba a seguir".

Reconoció que ambos pueblos comparten "esa alegría" de saberse potencialmente libres tras décadas de autoritarismo.

 

Temas relacionados:

Ataque al régimen de Irán

Irán

Irán - EEUU

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Así rinde homenaje el tirano Díaz-Canel al tirano abatido Alí Jamenei, mientras Trump advierte que la dictadura en Cuba “va a caer muy pronto”

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Represión, violencia y explotación: lo que viven las mujeres iraníes bajo el régimen de los ayatolás

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Se conocen nuevos detalles de la reunión que sostuvieron María Corina Machado y Donald Trump por segunda vez en la Casa Blanca

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Petro busca una especie de pacto con los grupos narcoterroristas y delincuentes en Colombia": eurodiputado de Vox sobre denuncias ante la UE por posible amenaza electoral en el país

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Qué se espera de llamativa cumbre de Trump con presidentes de Latinoamérica: estos son los grandes ausentes

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuál de los conflictos que hay actualmente en el mundo debe preocupar más a la humanidad?

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia
Israel

Israel revela impresionante video del bombardeo al búnker militar subterráneo del abatido líder supremo iraní Alí Jamenei: 50 aviones de combate participaron

Lilian Tintori junto a Leopoldo López - Foto: EFE
Lilian Tintori

"La única información que tenemos es que fue orden de Delcy Rodríguez": Lilian Tintori denuncia que su casa en Caracas fue saqueada

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
VOX

"Petro busca una especie de pacto con los grupos narcoterroristas y delincuentes en Colombia": eurodiputado de Vox sobre denuncias ante la UE por posible amenaza electoral en el país

Foto de referencia: AFP
Catar

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Donald Trump/ Delcy Rodríguez - Fotos AFP
Venezuela

Restablecimiento de relaciones diplomáticas entre EE. UU. y Venezuela está sujeto a que se siga avanzando en el plan de tres fases establecido por el secretario Rubio

Más de Actualidad

Ver más
Médicos cubanos | Foto AFP
Médicos cubanos

Guatemala pone fin al despliegue de médicos cubanos en su territorio tras 27 años

Régimen madurista en 2019 - Foto EFE
Unión Europea Venezuela

Recursos económicos decomisados al régimen de Venezuela podrían ser usados en reparar a las víctimas: uno de los ponentes de la propuesta explica los detalles

Puma- Foto: Cortolima
El Puma

Histórico registro en video de un Puma en el sur del Tolima, Colombia

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y Sheinbaum los grandes perdedores de la Cumbre Escudo de las Américas

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Ataque al régimen de Irán

Comprensión de la guerra internacional

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Selección de Marruecos - Foto: AFP
Selección de Marruecos

A menos de tres meses del inicio de la Copa del Mundo, una de las selecciones llamadas a pelear por el título cambia de técnico

Donald Trump, presidente de EE.UU. y Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel - Foto: EFE
Reunión

Benjamín Netanyahu se reunirá con Donald Trump el próximo miércoles en Washington para discutir las negociaciones con Irán

Médicos cubanos | Foto AFP
Médicos cubanos

Guatemala pone fin al despliegue de médicos cubanos en su territorio tras 27 años

Régimen madurista en 2019 - Foto EFE
Unión Europea Venezuela

Recursos económicos decomisados al régimen de Venezuela podrían ser usados en reparar a las víctimas: uno de los ponentes de la propuesta explica los detalles

Puma- Foto: Cortolima
El Puma

Histórico registro en video de un Puma en el sur del Tolima, Colombia

Pedro Pascal en la premier de la T3 de 'The Mandalorian' (2023) - Foto AFP
Star Wars

'The Mandalorian and Grogu': revelan tráiler de lo nuevo de Star Wars que muestra a Pedro Pascal en medio de alucinantes enfrentamientos

Inundaciones en Bogotá / FOTO: Captura de video
Bogotá

Se reportan dificultades en la movilidad en la zona norte de Bogotá debido a las fuertes lluvias

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre