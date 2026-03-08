Represión, violencia y explotación: lo que viven las mujeres iraníes bajo el régimen de los ayatolás

La muerte del líder supremo de Irán, Alí Jamenei, desató celebraciones entre mujeres iraníes que salieron a las calles desafiando al régimen, muchas sin el tradicional velo islámico.

Sin embargo, la opresión continúa vigente en un país donde las niñas pueden ser encarceladas desde los 8 años por no usar hiyab y casarse desde los 13 años.

Sougand Hessamzadeh, abogada y activista iraní-ecuatoriana en el exilio, denunció en entrevista para NTN24 las condiciones de indignidad que enfrentan las mujeres iraníes bajo 47 años de régimen teocrático.

"Las mujeres, hasta el sol de hoy, siguen viviendo en condiciones de indignidad, condiciones en las cuales son sujetos de segunda categoría", afirmó la activista.

Según Hessamzadeh, en Irán las mujeres no pueden salir del país sin permiso de su esposo, padre o hermano. "

Una mujer no puede tener la custodia de sus hijos. Simplemente no puede por ser mujer. No puede divorciarse si es que ella quiere", explicó la abogada, añadiendo que el cuerpo de las mujeres muertas vale la mitad que el de los hombres bajo el sistema de fianzas iraní.

La activista denunció además la práctica de los matrimonios temporales, que pueden durar desde una hora hasta un día:

"Eso es una forma de explotación sexual. Porque se firman esos documentos para que quienes están teniendo relaciones sexuales con estas mujeres, en este caso estos hombres religiosos, no cometan pecados".

Desde 2022, el movimiento Mujer, Vida y Libertad ha liderado las protestas en Irán.

Hessamzadeh destacó que incluso mujeres con velo participan reclamando el derecho a elegir: "Las mujeres que salen con velo a protestar dicen lo que queremos es que nuestras hermanas tengan la opción de elegir si usarlo o no".

La activista reveló que la comunicación está cortada en Irán, con internet, teléfonos y electricidad interrumpidos por el régimen. "Las personas siguen reclamando, están gritando por las ventanas, y lo que está haciendo el régimen es irles a disparar en las casas", denunció.

Hessamzadeh comparó la represión en Irán con casos internacionales: "El 7 y 8 de enero de este año mató alrededor de 40.000 personas y dejó 300.000 heridos. Comparémoslo con la guerra de Ucrania y Rusia, que en tres años y medio ha dejado 13.500 personas muertas".

Sobre las similitudes con Venezuela, la activista iraní-ecuatoriana señaló: "La gente intentó ya siete veces derrocar el régimen. Si es que el mundo no hacía algo al respecto, eso iba a seguir".

Reconoció que ambos pueblos comparten "esa alegría" de saberse potencialmente libres tras décadas de autoritarismo.