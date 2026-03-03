Trump asegura que EE. UU. no está al nivel que le gustaría en cuanto a armas de última tecnología, pero resaltó que se podría ir a la guerra “para siempre” con las actuales

El presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos no está donde le gustaría en cuanto a reservas de armamento de última tecnología, en un momento en el que las fuerzas de su país despliegan grandes cantidades de munición contra Irán.

"En la gama más alta, tenemos un buen suministro, pero no estamos donde queremos estar", escribió el mandatario republicano en su red Truth Social, al matizar que Estados Unidos cuenta con suficientes armas de "calidad media y media-alta".

"Las guerras pueden librarse 'para siempre' y con mucho éxito utilizando solo estos suministros (¡que son mejores que las mejores armas de otros países!)", añadió, refiriéndose al armamento de "calidad media y media-alta".

Esta declaración ocurre en el cuarto día de conflicto en Medio Oriente, mismo que se libró el pasado sábado cuando Estados Unidos e Israel atacaron objetivos del régimen de Irán.

Pese a sus declaraciones sobre sus armas, el Ejército de Estados Unidos ha mostrado supremacía frente a la respuesta iraní.

La baja del líder supremo Alí Jamenei y la muerte de varios de los militares iraníes más importantes respaldan la efectividad de la operación 'Furia Épica'.

El presidente Trump defendió la Operación como una respuesta necesaria ante lo que calificó como el desarrollo continuo del programa de armas nucleares y misiles balísticos iraníes.

Según Trump, los objetivos de la operación actual incluyen destruir las capacidades misilísticas de Irán, aniquilar su armada naval, de la cual aseguró que ya fueron destruidos 10 buques, y "asegurarnos de que el patrocinador número uno del terrorismo nunca pudiese obtener armas nucleares".

El mandatario indicó que la operación está adelantada respecto al cronograma proyectado.

"Proyectamos cuatro o cinco semanas, pero nuestras capacidades pueden llegar más lejos que eso", señaló Trump, añadiendo que "si toma lo que sea, siempre lo lograremos".

Asimismo, confirmó la destrucción de nueve buques de guerra de Irán.

"Acabo de recibir la noticia de que hemos destruido y hundido nueve buques de la armada iraní. Algunos de ellos relativamente grandes e importantes", declaró Trump en su red Truth Social, agregando que "vamos por el resto, que pronto estarán en el fondo del mar".