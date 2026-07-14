NTN24
Martes, 14 de julio de 2026
Martes, 14 de julio de 2026
Estados Unidos

Máxima tensión en Medio Oriente: Estados Unidos lanza nuevos ataques contra Irán y anuncia bloqueo naval en el Estrecho de Ormuz

julio 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Buques de guerra de la Armada de EE.UU desplegados- Foto: EFE
Buques de guerra de la Armada de EE.UU desplegados- Foto: EFE
El comando Central de los Estados Unidos (CENTCOM) inició una fuerte ofensiva militar para deteriorar el armamento iraní utilizado contra buques comerciales

En un drástico incremento de las tensiones militares en el Medio Oriente el Comando Central de los Estados Unidos anunció este martes un nuevo despliegue de fuerza contra posiciones estratégicas en Irán acompañados por la reactivación de un bloqueo naval inmediato en la región.

TE PUEDE INTERESAR:

 

A través de un comunicado oficial urgente difundido en sus canales de comunicación, el comando militar estadounidense confirmó que la ofensiva aérea comenzó en horas de la tarde.

o

A las 3 p.m. ET de hoy, las fuerzas del Comando Central de EE.UU. comenzaron a lanzar una ronda adicional de ataques contra Irán para seguir degradando las capacidades iraníes utilizadas para atacar el transporte comercial en el Estrecho de Ormuz”, informa la autoridad militar.


Bloqueo naval inminente en puertos iraníes

La ofensiva de este martes no se limitará a ataques selectivos desde el aire. Según el reporte oficial, las fuerzas navales de los EE.UU se encuentran en máxima alerta preparando la reanudación de un bloqueo marítimo estricto sobre las terminales portuarias y el litoral costero iraní.

o

Esta nueva escala militar pone en alerta máxima a los mercados internacionales de energía y a la diplomacia global ante la inminente respuesta del régimen iraní frente a la ofensiva y el aislamiento marítimo impuesto por el gobierno estadounidense.

Temas relacionados:

Estados Unidos

Régimen de Irán

estrecho de Ormuz

Guerra

CENTCOM

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Será presentada ante EE. UU. la denuncia sobre la presunta presión de grupos armados que habría favorecido con casi 4 millones de votos a Iván Cepeda

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Aseguran que anuncio de Dinorah Figuera y asamblea afín al régimen venezolano sobre mesa de trabajo conjunta "es planificado por Marco Rubio y Donald Trump"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Embajada de Colombia en EEUU solicitó información sobre la muerte de colombiano en operativo de ICE

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

¿Petro se quiere quedar en el poder? Desde Washington alertan sobre posible "dictadura constitucional" en Colombia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La mayoría de edificios que se cayeron fueron mal construidos por el chavismo”: Tomás Arias

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Islandia reanuda la caza comercial de ballenas tras dos años y desata una nueva ola de rechazo ambiental

Ver más

Videos

Ver más
Abelardo De La Espriella, presidente electo - EFE
ELN

"Habrá mano dura para combatir estas estructuras criminales": analista sobre atentado en Colombia

Terremoto en Venezuela

NTN24 pudo estar al interior de uno de los vuelos de ayuda humanitaria que Estados Unidos enviará desde Miami a Venezuela

Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro - EFE
La Noche

Fin de un fracaso: el 7 de agosto De la Espriella iniciará el desmonte de la Paz Total de Petro

Disidencias de las Farc - Foto de referencia: EFE
Violencia en Colombia

Gobernadores denuncian amenazas de disidencias Farc en medio de transición presidencial en Colombia

Gustavo Petro Urrego - AFP
Paz total

Las alarmantes cifras de la "Paz Total" del Gobierno Petro que nunca fue paz total

Más de Actualidad

Ver más
Consecuencias del terremoto en Catia La Mar - Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

“Muchos de esos presos perdieron a sus familiares en los terremotos, imagínate la incertidumbre que hay”: exgobernador del estado Mérida, Williams Dávila

Terremotos en Venezuela - AFP
Terremoto en Venezuela

Sigue en aumento la cifra de muertos en Venezuela tras los terremotos: régimen reportó 3.342 decesos

Estrecho de Ormuz - AFP
Ejército

Ejército de EE. UU. levantó el bloqueo a los puertos del régimen iraní, pero subrayó que sus buques permanecerán en la zona

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Tras el terremoto ¡Nadie se salva solo!

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Consecuencias del terremoto en Catia La Mar - Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

“Muchos de esos presos perdieron a sus familiares en los terremotos, imagínate la incertidumbre que hay”: exgobernador del estado Mérida, Williams Dávila

Terremotos en Venezuela - AFP
Terremoto en Venezuela

Sigue en aumento la cifra de muertos en Venezuela tras los terremotos: régimen reportó 3.342 decesos

Jáminton Campaz - AFP
Federación Colombiana de Fútbol

Federación Colombiana de Fútbol pidió investigación a la Fiscalía tras amenazas contra Campaz después de la eliminación de la selección del Mundial

Jugadores de la Selección de Irán (AFP)
Irán

Irán cargó contra EE. UU. por el "mal trato" a su selección en el Mundial: "Quienes no son capaces de aplicar las reglas de la FIFA no deberían albergar torneos"

Estrecho de Ormuz - AFP
Ejército

Ejército de EE. UU. levantó el bloqueo a los puertos del régimen iraní, pero subrayó que sus buques permanecerán en la zona

Jugadores selección de Brasil - Foto: EFE
Mundial 2026

Estrella de la Selección de Brasil sufre lesión muscular y es duda para enfrentarse a Noruega en los octavos de final del Mundial de 2026

Terremotos en Venezuela - AFP
Venezuela

Reducido a cenizas: así quedó lujoso hotel en La Guaira tras impactante terremoto

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre