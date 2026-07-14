Máxima tensión en Medio Oriente: Estados Unidos lanza nuevos ataques contra Irán y anuncia bloqueo naval en el Estrecho de Ormuz

En un drástico incremento de las tensiones militares en el Medio Oriente el Comando Central de los Estados Unidos anunció este martes un nuevo despliegue de fuerza contra posiciones estratégicas en Irán acompañados por la reactivación de un bloqueo naval inmediato en la región.

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A través de un comunicado oficial urgente difundido en sus canales de comunicación, el comando militar estadounidense confirmó que la ofensiva aérea comenzó en horas de la tarde.

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“A las 3 p.m. ET de hoy, las fuerzas del Comando Central de EE.UU. comenzaron a lanzar una ronda adicional de ataques contra Irán para seguir degradando las capacidades iraníes utilizadas para atacar el transporte comercial en el Estrecho de Ormuz”, informa la autoridad militar.



Bloqueo naval inminente en puertos iraníes

La ofensiva de este martes no se limitará a ataques selectivos desde el aire. Según el reporte oficial, las fuerzas navales de los EE.UU se encuentran en máxima alerta preparando la reanudación de un bloqueo marítimo estricto sobre las terminales portuarias y el litoral costero iraní.

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Esta nueva escala militar pone en alerta máxima a los mercados internacionales de energía y a la diplomacia global ante la inminente respuesta del régimen iraní frente a la ofensiva y el aislamiento marítimo impuesto por el gobierno estadounidense.