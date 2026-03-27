Canciller alemán dice haber hablado nuevamente con Trump sobre ataques en Medio Oriente: "creo que lo entendió"

El canciller Friedrich Merz aseguró el viernes haber hablado nuevamente con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el conflicto en Oriente Medio.

Merz dijo que en una reciente llamada telefónica con Trump había intentado explicarle que esta no es una guerra de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

VEA TAMBIÉN Estados Unidos prevé terminar sus operaciones en Irán en "las próximas dos semanas", según Marco Rubio o

"Creo que lo entendió", aseguró el jefe de Gobierno de la República Federal de Alemania durante una conferencia organizada por el periódico alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), uno de los más prestigiosos del país.

Merz recalcó también en esa conferencia su escepticismo respecto a que Estados Unidos e Israel tuvieran una estrategia clara para poner fin a los ataques contra el régimen de Irán, pero dijo que Alemania estaría, en principio, dispuesta a contribuir a la estabilización de la región una vez finalizadas las "hostilidades".

Desde que Estados Unidos e Israel atacaron al régimen iraní el pasado 28 de febrero, el régimen ha lanzado ataques contra Israel, bases de Estados Unidos y Estados del golfo, además de bloquear de hecho las exportaciones de combustible de Oriente Medio a través del estrecho de Ormuz.

Los países europeos, desde entonces, se han mostrado reacios a involucrarse en los ataques, lo que ha generado una evidente inconformidad en el presidente Trump.

"Simplemente no estoy convencido de que lo que está ocurriendo ahora mismo, lo que están haciendo Israel y Estados Unidos, vaya a conducir realmente al éxito", sostuvo Merz en la conferencia del viernes.

Berlín, según el canciller, participa en los esfuerzos diplomáticos para encontrar soluciones con conversaciones con los Estados del golfo.

También ha intentado dialogar con el G7, el foro político y económico informal que reúne a siete de las principales economías industrializadas del mundo: Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido. Washington, de acuerdo con el canciller, está mostrando interés por encontrar un terreno común.

"Estamos intentando influir en Israel, con un éxito limitado, lo admito", agregó Merz sobre los esfuerzos de Alemania para poner fin al conflicto en Oriente Medio.

VEA TAMBIÉN Jefe del gobierno de Alemania sentenció que “Irán no debe amenazar a Israel ni a otros vecinos" o

Alemania podría ayudar en el futuro a asegurar el estrecho de Ormuz, por ejemplo, con la remoción de minas, siempre que existiera un mandato internacional y la aprobación del Parlamento alemán.

Pero el canciller fue concreto con que esto estaba "muy lejos" y que no era una opción mientras los ataques continúen.