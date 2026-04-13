Trump anuncia el bloqueo de EE. UU. del estrecho de Ormuz y advierte a los barcos del régimen de Irán: "Si se acercan, serán eliminados"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes el bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de las fuerzas norteamericanas y lanzó una advertencia contra el régimen de Irán y sus embarcaciones.

A través de su cuenta en Truth Social, el jefe de Estado aseguró que la “armada iraní yace en el fondo del mar, completamente destruida” con 158 buques. “No hemos atacado su pequeño número de lo que ellos llaman ‘buques de ataque rápido’, porque no los considerábamos una gran amenaza”, añadió.

En ese sentido, advirtió que “si alguno de estos buques se acerca a nuestro BLOQUEO, será ELIMINADO inmediatamente”.

VEA TAMBIÉN Donald Trump publica polémica imagen personificando a Jesucristo tras criticar al papa León XIV o

Trump aseguró que eliminará los buques del régimen iraní de la misma manera que lo ha hecho con las embarcaciones supuestamente del narcotráfico en el Pacífico y el Caribe.

“Utilizaremos el mismo sistema de eliminación que empleamos contra los narcotraficantes en barcos en alta mar. Es rápido y brutal. PD: ¡El 98,2% de las drogas que ingresan a EE. UU. por mar o océano se han DETENIDO!”, indicó el mandatario.

La reacción de Estados Unidos sobre el Estrecho de Ormuz llega días después de que fracasaran las negociaciones con el régimen de Irán pactado la semana pasada.

Países como España, Reino Unido y organizaciones como la ONU se han manifestado en contra del bloqueo de Estados Unidos en el estrecho.

El primer ministro británico, Keir Starmer, declaró a la BBC que Reino Unido "no apoya" el bloqueo naval del estrecho de Ormuz anunciado por el presidente Donald Trump, y que "no va a dejarse arrastrar" a la guerra con Irán.

Por su parte, el responsable de la agencia marítima de la ONU dijo que "ningún país" tiene el derecho legal de bloquear la navegación en el estrecho de Ormuz, una vía comercial paralizada por el conflicto entre Estados Unidos e Irán.