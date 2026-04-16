La Casa Blanca responde a NTN24 sobre Venezuela: la prioridad del presidente Donald Trump es resucitar al país y después vendrán las elecciones

La Casa Blanca reveló en exclusiva a NTN24 que en este momento la prioridad del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es "resucitar a Venezuela" antes de convocar elecciones justas y libres en el país.

La administración Trump condicionó de manera estricta la ejecución de cualquier proceso electoral a que se logre primero una restauración sólida del aparato productivo y la estabilidad financiera del país.

NTN24 consultó a los funcionarios de la Casa Blanca acerca de si Delcy Rodríguez les "estaba tomando el pelo" pues, mientras el Departamento del Tesoro de Estados Unidos flexibiliza las sanciones contra los bancos venezolanos, el régimen mantiene más de 480 pesos políticos y no ha definido un calendario electoral.

"Como dijo el presidente, va a haber elecciones en el momento correcto, pero su máxima prioridad es resucitar a Venezuela y reconstruir el país cuando el país haya recuperado un punto en el que pueda llevar a cabo elecciones libres y transparentes, los venezolanos tendrán que elegir a sus líderes. Queremos una Venezuela estable, próspera, libre y amigable, pero esto no pasa de la noche a la mañana", dijo un alto funcionario de la Casa Blanca a NTN24.

También en primicia a NTN24, la Casa Blanca reiteró que este es un proceso que toma tiempo y que, como también lo especificó el secretario de Estado, Marco Rubio, es necesario que la economía de Venezuela se recupere a través de la inversión extranjera.

"Como lo delineó el secretario Rubio, primero tenemos que estabilizar al país y evitar que caiga en el caos… Esto implica detener el flujo de drogas y de criminales a Estados Unidos. Segundo, la economía debe recuperarse y abrir a compañías de Estados Unidos y de Occidente", indicó.

Desde la Casa Blanca se aseguró que esas acciones llevarán a Venezuela "a una oportunidad para empezar el proceso de transición, de reconciliación y de reconstruir a la sociedad civil".

Se trata de un procedimiento que, recalcaron los funcionarios de la Casa Blanca, "no se llevará a cabo de la noche a la mañana", pero dijeron que se ha visto un "proceso significativo". "En realidad estamos mejor ahora en Venezuela de lo que estábamos hace un mes", sostuvieron.

La Casa Blanca mencionó también que está lidiando con Delcy Rodríguez, a cargo del régimen de Venezuela desde la captura de Nicolás Maduro, y que el dinero del petróleo va a ser una gran ayuda para los venezolanos.