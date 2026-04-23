Estados Unidos lanza medidas y recompensas contra red de estafas en línea

Este jueves, el Gobierno de los Estados Unidos anunció una serie de medidas, entre ellas recompensas, contra miembros de una extensa red de estafas en línea en el sudeste asiático.

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De acuerdo con el reporte, Birmania y Camboya, especialmente en las zonas fronterizas con Tailandia, albergan complejos de gran tamaño que emplean de manera forzosa a miles de personas de diversas nacionalidades para llevar a cabo estafas en línea.

En esa línea, el Departamento de Estado de la unión americana ofreció una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca a la incautación o recuperación de dinero procedente del blanqueo de capitales relacionado con estafas perpetradas desde centros en en las mencionadas naciones.

Además, ofreció hasta cuatro millones de dólares por información que conduzca a la detención de Daren Li, un ciudadano chino que se declaró culpable en 2024 ante tribunales estadounidenses de blanqueo de capitales procedentes de estafas con criptomonedas, pero que abandonó el país antes de que se anunciara su condena.

A su vez, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, anunció sanciones financieras contra el senador camboyano Kok An.

Este funcionario, es acusado de "controlar centros de estafa" en su país, así como contra 28 personas y entidades presuntamente pertenecientes a esta red.

Los anuncios se realizaron simultáneamente con una conferencia de prensa conjunta de la fiscal federal de Washington Jeanine Pirro.

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Las investigaciones apuntan a que la mayoría de estos sitios están controlados por grupos criminales chinos, algunos de cuyos líderes han sido extraditados a su país.

La Casa Blanca estima que los norteamericanos perdieron más de 7.200 millones de dólares en 2025 debido a estafas de este tipo originadas en el sudeste asiático.