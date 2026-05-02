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Sábado, 02 de mayo de 2026
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Irán - EEUU

Militares del régimen iraní creen probable que Estados Unidos reanude hostilidades luego de que Trump dijera estar insatisfecho con última propuesta de los Ayatolás

mayo 2, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
Ataques en Teherán, Irán - Foto: AFP
Ataques en Teherán, Irán - Foto: AFP
La Casa Blanca anunció que había cese de hostilidades contra el régimen debido al alto el fuego entre los países.

Un mando militar iraní avisó este sábado de que es "probable" una reanudación de las hostilidades con Estados Unidos, después de que Donald Trump se dijera insatisfecho con la última propuesta de Teherán para poner fin al conflicto.

Ambas partes observan un alto el fuego desde el 8 de abril, después de casi 40 días de bombardeos de Estados Unidos e Israel, y de represalias iraníes contra las monarquías del Golfo aliadas de Washington.

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Islamabad acogió una primera ronda de conversaciones directas el 11 de abril. Pero no dio resultado, ya que las posiciones siguen muy alejadas en cuanto al estrecho de Ormuz -donde Irán tiene la pretensión de cobrar gravámenes por el paso de buques- y el programa nuclear de la república islámica.

Irán transmitió esta semana un nuevo texto a través de Pakistán, que ejerce de mediador. No se divulgaron detalles del contenido de la propuesta.

Pero el presidente estadounidense, que el jueves fue informado por su ejército de las distintas opciones sobre la mesa, no tardó en desestimar esta nueva iniciativa.

"En este momento no estoy satisfecho con lo que ofrecen", dijo Trump el viernes a los periodistas, al culpar del estancamiento de los contactos a la "tremenda discordia" en el seno del liderazgo iraní.

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"¿Queremos ir allí y simplemente arrasarlos y acabar con ellos para siempre, o queremos intentar lograr un acuerdo? Quiero decir, esas son las opciones", respondió cuando le preguntaron por los próximos pasos.

"Es probable que se reanude el conflicto con Estados Unidos, y los hechos demuestran que Estados Unidos no respeta ninguna promesa ni acuerdo", dijo a propósito este sábado Mohamad Jafar Asadi, inspector adjunto del mando militar central Jatam al Anbiya, citado por la agencia iraní Fars.

"Las fuerzas armadas están perfectamente preparadas ante cualquier posible oportunismo o acción imprudente por parte de los norteamericanos", enfatizó este mando militar.

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