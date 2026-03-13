Jefe del gobierno de Alemania sentenció que “Irán no debe amenazar a Israel ni a otros vecinos"

El jefe del gobierno de Alemania, Friedrich Merz, este viernes ofreció mensajes contundentes sobre los ataques del régimen de Irán a países vecinos, enfatizó que "Irán no debe amenazar a Israel ni a otros vecinos".

Además, pidió terminar "lo antes posible" el conflicto militar en Oriente Medio ya que "no beneficia a nadie y perjudica económicamente a muchos, incluidos nosotros".

Al ser consultado si los europeos deben contactar directamente a las autoridades de Irán para solicitar la reapertura del Estrecho de Ormuz, Merz se limitó a mencionar "los canales diplomáticos".

"Estamos haciendo todo lo posible para poner fin a esta guerra (...) Se están utilizando todos los canales diplomáticos", expresó durante una visita a Noruega. "Con cada día de guerra surgen más preguntas que respuestas" y "se necesita un plan convincente" sobre cómo debe conducirse la guerra, indicó.

Merz calificó además de "error" la flexibilización de las sanciones petroleras de Estados Unidos contra Moscú, una medida adoptada por el gobierno de Donald Trump para intentar estabilizar el mercado mundial de la energía trastornado por el conflicto militar.

"Queremos asegurarnos de que Rusia no aprovecha la guerra en Irán para debilitar a Ucrania", añadió Merz en una rueda de prensa en la localidad noruega de Andoya.

El primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, hablando junto a Merz, se mostró "extremadamente escéptico" sobre la conveniencia de flexibilizar las sanciones petroleras.

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Cabe recordar que, Estados Unidos e Israel, el 28 de febrero llevaron a cabo una operación militar contra el régimen de Irán, bajo el argumento de frenar su programa nuclear y de misiles balísticos, que consideran una amenaza.

Esta operación ha tenido repercusiones en países de Medio Oriente, ya que el régimen de Irán a llevado a cabo ataques a zonas de Bahréin, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Jordania.