NTN24
Viernes, 13 de marzo de 2026
Viernes, 13 de marzo de 2026
Ataque al régimen de Irán

Jefe del gobierno de Alemania sentenció que “Irán no debe amenazar a Israel ni a otros vecinos"

marzo 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Friedrich Merz | Foto AFP
Friedrich Merz | Foto AFP
En su discurso reiteraron que están “haciendo todo lo posible para poner fin a esta guerra”.

El jefe del gobierno de Alemania, Friedrich Merz, este viernes ofreció mensajes contundentes sobre los ataques del régimen de Irán a países vecinos, enfatizó que "Irán no debe amenazar a Israel ni a otros vecinos".

o

Además, pidió terminar "lo antes posible" el conflicto militar en Oriente Medio ya que "no beneficia a nadie y perjudica económicamente a muchos, incluidos nosotros".

Al ser consultado si los europeos deben contactar directamente a las autoridades de Irán para solicitar la reapertura del Estrecho de Ormuz, Merz se limitó a mencionar "los canales diplomáticos".

"Estamos haciendo todo lo posible para poner fin a esta guerra (...) Se están utilizando todos los canales diplomáticos", expresó durante una visita a Noruega. "Con cada día de guerra surgen más preguntas que respuestas" y "se necesita un plan convincente" sobre cómo debe conducirse la guerra, indicó.

Merz calificó además de "error" la flexibilización de las sanciones petroleras de Estados Unidos contra Moscú, una medida adoptada por el gobierno de Donald Trump para intentar estabilizar el mercado mundial de la energía trastornado por el conflicto militar.

"Queremos asegurarnos de que Rusia no aprovecha la guerra en Irán para debilitar a Ucrania", añadió Merz en una rueda de prensa en la localidad noruega de Andoya.

El primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, hablando junto a Merz, se mostró "extremadamente escéptico" sobre la conveniencia de flexibilizar las sanciones petroleras.

o

Cabe recordar que, Estados Unidos e Israel, el 28 de febrero llevaron a cabo una operación militar contra el régimen de Irán, bajo el argumento de frenar su programa nuclear y de misiles balísticos, que consideran una amenaza.

Esta operación ha tenido repercusiones en países de Medio Oriente, ya que el régimen de Irán a llevado a cabo ataques a zonas de Bahréin, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Jordania.

Temas relacionados:

Ataque al régimen de Irán

Alemania

Irán

Fuerzas Militares

Armas nucleares

Tensiones

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Del baile a la locura: según el diario ABC, Maduro pasa las noches en su celda gritando que es el presidente de Venezuela y que está secuestrado

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El antisemitismo como fenómeno no ha muerto": especialista sobre el ataque a una sinagoga en Michigan

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán: ¿quién va ganando? Descifrando la Guerra responde

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Qué impacto tiene en Estados Unidos que Donald Trump diga que no le interesa hablar español?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Crece la tensión entre EE. UU. y España: Trump aseguró que el país europeo "se ha portado muy mal, podríamos cortar todo el comercio con ellos"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuál de los conflictos que hay actualmente en el mundo debe preocupar más a la humanidad?

Ver más

Videos

Ver más
Foto: Donald Trump - Estrecho de Ormuz
Ataque al régimen de Irán

Trump confirma que EE. UU. destruyó 10 buques iraníes para evitar que el régimen ponga minas en el estrecho de Ormuz

Cumbre Escudo de las Américas - Foto: EFE
Casa Blanca

La Casa Blanca explica la razón por la que Colombia no fue invitada a la cumbre Escudo de las Américas: "No estamos viendo el nivel de cooperación que queremos"

Régimen de Cuba | Foto AFP
Régimen cubano

“El cambio verdadero en Cuba es sacando a la familia Castro del poder, a Díaz-Canel y a todos los secuaces de la dictadura”: Luis Enrique Ferrer

Misiles iraníes - Fotos EFE
Irán

¿Está Irán disparando misiles "de baja calidad" para agotar el sistema de defensa y poder utilizar los supersónicos? Experto analiza

Rihanna - Foto EFE
Rihanna

Experto en seguridad habló sobre el tiroteo en la residencia de Rihanna: "La tiradora mantenía vigilancia sobre la mansión"

Más de Actualidad

Ver más
Base de Morón de la Frontera en España - Foto: EFE
Ataque al régimen de Irán

España no autorizó el uso de bases militares de EE. UU. en su territorio para atacar al régimen de Irán: aviones cisterna fueron trasladados a otros lugares

Foto de referencia (EFE)
Manifestaciones

"Algo cambió en Venezuela": históricas manifestaciones en todo el país evidencian el miedo del régimen ante la presión de EE. UU.

Huelga de hambre de familiares de presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Huelga de hambre

Familiares de presos políticos levantan huelga de hambre por desgaste físico y falta de respuestas en prisión de Zona 7

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y Sheinbaum los grandes perdedores de la Cumbre Escudo de las Américas

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Ataque al régimen de Irán

Comprensión de la guerra internacional

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Colección Andy Bag - Fotos CH Carolina Herrera
Carolina Herrera

CH Carolina Herrera celebra dos décadas de icónico accesorio usado en Colombia y Venezuela: "madres e hijas continúan eligiéndolo"

Base de Morón de la Frontera en España - Foto: EFE
Ataque al régimen de Irán

España no autorizó el uso de bases militares de EE. UU. en su territorio para atacar al régimen de Irán: aviones cisterna fueron trasladados a otros lugares

Foto de referencia (EFE)
Manifestaciones

"Algo cambió en Venezuela": históricas manifestaciones en todo el país evidencian el miedo del régimen ante la presión de EE. UU.

Huelga de hambre de familiares de presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Huelga de hambre

Familiares de presos políticos levantan huelga de hambre por desgaste físico y falta de respuestas en prisión de Zona 7

Cárcel para Sindicados - Foto Alcaldía de Medellín
Megacárcel en El Salvador

Ciudad de Colombia construye centro penitenciario inspirado en megacárcel de El Salvador de Nayib Bukele

Avión comercial - Foto de referencia: EFE
Investigación

Avión habría sido alcanzado por disparos durante un vuelo Medellín-Miami: orificio en el ala derecha encendió las alarmas

Donald Trump y AlÍ Jamenei (AFP)
Irán

Irán reitera sus amenazas contra las bases de Estados Unidos en Medio Oriente: "se responderá de manera decisiva"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre