Otro mexicano murió bajo custodia de ICE en Estados Unidos

El Gobierno de México informó que otro connacional murió bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos.

Según dijo la Cancillería, este último deceso ocurrió el 11 de abril en el Centro Correccional de Winn (Luisiana), lo que eleva a 15 el número de mexicanos muertos en redadas o en centros de detención migratorio.

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Ante dicha situación, ocurrida en el contexto de la política antimigratoria lanzada por el presidente Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, el gobierno de la presidente Claudia Sheinbaum anunció que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), calificando lo sucedido de "inaceptable".

Ante la reciente muerte, las autoridades consulares de México indicaron que mantienen comunicación con sus pares en Estados Unidos con el objetivo de conocer la causa, circunstancias previas y "esclarecer plenamente los hechos".

"La Cancillería reafirma su preocupación y su exigencia de acciones inmediatas. La repetición de defunciones es inaceptable y refleja deficiencias graves en los centros de detención migratoria de ICE, incompatibles con estándares de derechos humanos, y protección de la vida de las personas", sentenció la dependencia.

En un comunicado, la dependencia aseguró que existen "deficiencias graves" en los centros de detención migratoria de Estados Unidos que son "incompatibles con estándares de derechos humanos y protección de la vida de las personas".

De acuerdo con datos, en 2025 murieron al menos 30 personas mientras se encontraban en centros de detención de migrantes en Estados Unidos. Dicha cifra es el mayor número desde 2004, el año posterior a la creación de ICE.