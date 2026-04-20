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Lunes, 20 de abril de 2026
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Inversión

Estudio alerta sobre la inversión extranjera en Colombia: aunque creció en la región, advierte sobre este problema de fondo

abril 20, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Bogotá, Colombia - Foto Canva
Bogotá, Colombia - Foto Canva
La IED en Latinoamérica mantiene un papel estratégico como motor de desarrollo, pero con una evolución clara hacia sectores más vinculados a la transición digital y energética.

Un nuevo informe de la OBS Business School alertó por la Inversión Extranjera Directa (IED) en Colombia, y es que, aunque creció en la región, se expuso un problema de fondo.

Según datos recientes citados en el informe realizado por el profesor Jaime Martínez Tascón para la institución perteneciente a la red de educación superior Planeta Formación y Universidades, la inversión en Latinoamérica creció un 7,1% en 2024, lo que confirma su "resiliencia pese a un entorno global más volátil".

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Sin embargo, el reto ya no es solo atraer inversión, sino lograr que esta genere valor local, de acuerdo con el estudio.

La información expuesta muestra que cuando la IED se integra en el tejido productivo, genera empleo, transferencia tecnológica y encadenamientos con proveedores locales en donde su impacto es mucho mayor en productividad y competitividad.

Colombia aparece dentro de este mapa como uno de los mercados más relevantes en la región, junto con economías como México, Brasil, Chile y Argentina.

Estos cinco países, de hecho, concentran más del 80% de los flujos de inversión hacia América Latina, lo que evidencia una fuerte concentración geográfica y una competencia creciente por captar capital estratégico.

Ese escenario, dice el informe, plantea una tensión clave pues, aunque Colombia sigue siendo un destino atractivo especialmente en sectores como energía, infraestructura y servicios, la competencia regional obliga a mejorar las condiciones estructurales.

"Factores como estabilidad regulatoria, seguridad jurídica y capacidad de ejecución se vuelven determinantes para atraer inversión de calidad y no solo flujos financieros de corto plazo", dice el estudio, presentado en un comunicado de la OBS Business School.

Además, el académico Martínez advierte en el trabajo que el contexto global ha cambiado. "Hoy la inversión es más selectiva, más sensible al riesgo y más enfocada en proyectos de gran escala, especialmente en áreas como tecnología, datos y transición energética", precisa.

En ese sentido, países como Colombia "deben evolucionar de una estrategia de atracción pasiva a una estrategia activa, donde se prioricen sectores con mayor capacidad de generar valor agregado".

Otro punto clave, según el estudio, es que no todas las inversiones tienen el mismo efecto.

"Aquellas que implican la creación de nuevas operaciones (proyectos 'greenfield') tienden a generar más empleo y desarrollo local, mientras que las fusiones y adquisiciones pueden tener un impacto más limitado en el corto plazo si no vienen acompañadas de transformación productiva", añade el informe.

El verdadero desafío para Colombia y la región no es entonces cuánto capital llega, sino qué tipo de inversión se está atrayendo y cómo se integra en la economía.

La relevancia del tema es de tal magnitud que, de acuerdo con el estudio, "la diferencia entre una inversión que crea capacidades y otra que solo cambia de manos puede definir el rumbo del desarrollo económico en los próximos años".

A nivel europeo, el enfoque también está cambiando, aunque con matices distintos. La Unión Europea sigue siendo uno de los principales inversores en América Latina, representando cerca del 40% del stock total de inversión extranjera en la región, según datos citados en el informe.

Sin embargo, este liderazgo viene acompañado de un giro hacia mayores controles, por ejemplo, en los últimos años, más de 20 países europeos han fortalecido sus mecanismos de revisión de inversiones en sectores estratégicos como tecnología, energía y datos.

Como señala el autor del informe, "la inversión extranjera ya no se evalúa únicamente por su volumen, sino por su impacto en la soberanía económica y tecnológica de los países receptores".

En esa línea, también advierte que "Europa busca equilibrar la apertura al capital con la protección de sus sectores críticos", lo que marca una tendencia global donde atraer inversión ya no implica hacerlo "sin condiciones".

Se trata de un nuevo escenario en el que Latinoamérica tiene una oportunidad clara de posicionarse como un socio clave en la transición verde y digital.

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Pero para lograrlo, países como Colombia deberán apostar por marcos más predecibles, proyectos de alto valor y una visión de largo plazo donde la inversión extranjera no sea solo una entrada de capital, sino "una palanca real de desarrollo".

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