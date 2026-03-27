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Estados Unidos prevé terminar sus operaciones en Irán en "las próximas dos semanas", según Marco Rubio

marzo 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (AFP)
Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (AFP)
Rubio aseguró que espera que los objetivos de guerra en Irán se hayan cumplido en un par de semanas, independientemente de que Estados Unidos decida enviar tropas terrestres.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este viernes, tras la segunda jornada de la reunión de ministros de Exteriores del G7, que el gobierno de Trump prevé terminar sus operaciones en Irán en "las próximas dos semanas".

Rubio, dijo que espera que los objetivos de guerra en Irán se hayan cumplido en un par de semanas, independientemente de que Estados Unidos decida enviar tropas terrestres.

"Cuando terminemos con ellos aquí, en las próximas dos semanas, estarán más debilitados de lo que han estado en la historia reciente", declaró Rubio.

Rubio también afirmó que Irán no ha dado una respuesta a un plan para poner fin a la guerra, pero ha enviado "mensajes" que muestran interés por la vía diplomática.

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"Todavía no la hemos recibido" la respuesta, dijo Rubio a los periodistas en París tras las conversaciones del G7. "Hemos tenido un intercambio de mensajes e indicios por parte del sistema iraní, lo que quede de él, sobre una disposición a hablar de ciertas cosas".

El martes el gobierno de Estados Unidos envió un plan de 15 puntos a Irán para frenar los bombardeos que sacuden a Medio Oriente.

Según han informado varios medios internacionales, este plan de 15 puntos podría incluir límites severos relacionados con el programa nuclear iraní, así como también la reapertura del estrecho de Ormuz.

De acuerdo con el medio The New York Times, que cita a dos funcionarios bajo anonimato, la propuesta fue enviada a Irán a través de Pakistán, país que se ofreció como mediador.

Esto se dio luego de que el presidente Trump, en horas más temprano, haya asegurado haber acordado con el régimen de los ayatolás que "nunca tendrían un arma nuclear".

El líder republicano afirmó, desde la Casa Blanca en declaraciones a la prensa, que las negociaciones con el régimen de Irán para poner fin al conflicto en Medio Oriente estaban en marcha ahora mismo.

Además de que las autoridades iraníes tienen "muchas ganas" de llegar a un acuerdo.

Según señaló el mandatario: "Les puedo asegurar que les gustaría llegar a un acuerdo, ¿y quién no querría si estuviera allí? Su Armada ha desaparecido, su Fuerza Aérea ha desaparecido, sus comunicaciones han desaparecido, prácticamente todo lo que tenían ha desaparecido".

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