Capturan en Venezuela a tres personas buscadas por su presunta responsabilidad en la muerte de Yulixa Toloza

En las últimas horas fueron capturados en Venezuela tres personas buscadas por su presunta responsabilidad en la muerte de Yulixa Toloza, la mujer que desapareció en Bogotá tras asistir a un centro estético a realizarse una intervención.

El Servicio de Investigación Penal de la Policía del estado Portuguesa en Venezuela informó que funcionarios del Servicio de Investigación Penal con sede en Guanare, mediante labores de investigación, logró “aprehensión de dos ciudadanos solicitados internacionalmente por la República de Colombia, por uno de los delitos de: Desaparición Forzada de Personas, Secuestro Simple, Omisión de Socorro, Encubrimiento por Favorecimiento y Destrucción de Material Probatorio”.

“Estos delitos guardan relación con un hecho ocurrido en la ciudad de Bogotá, República de Colombia, el pasado 13 de mayo de 2026, en el caso de la desaparición y posterior hallazgo sin vida de la ciudadana colombiana Yulixa Consuelo Toloza, quedando a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público del Estado Portuguesa a Fin de continuar con el debido proceso”, precisó.

Noticias RCN conoció, no obstante, que fueron tres los capturados en Venezuela por el caso de Yulixa Tolosa.

“Al parecer, dos de las personas fueron capturadas en el estado Portuguesa y una más en Maracaibo”, mencionó el medio

El medio colombiano indicó que los capturados son la dueña del establecimiento, el administrador del centro estético y el supuesto cirujano que llevaba a cabo los procedimientos a los clientes.