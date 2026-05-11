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Lunes, 11 de mayo de 2026
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El diablo viste a la moda

Moda con conciencia: la sostenibilidad se abre paso entre las tendencias y el auge de El Diablo Viste a la Moda

mayo 11, 2026
Por: María Paula Gómez
Programa: Clic Verde
El Diablo Viste a la Moda - Foto AFP
El Diablo Viste a la Moda - Foto AFP
Mientras el regreso del fenómeno cultural de “El Diablo Viste a la Moda” revive el interés por el glamour, las pasarelas y las tendencias de alto impacto, una nueva conversación gana fuerza dentro de la industria: la necesidad de que la moda no solo marque estilo, sino también responsabilidad ambiental.

Los colores vibrantes, las marcas de lujo y los diseñadores icónicos que personajes como Miranda Priestly y Andy Sachs convirtieron en símbolos de la cultura vuelven a estar en el centro de atención gracias al renovado interés por “El Diablo Viste a la Moda”.

Sin embargo, detrás del brillo de las vitrinas y las tendencias que cambian cada temporada, también crece una corriente que busca transformar la relación entre moda y medio ambiente.

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De acuerdo con la firma de consultoría McKinsey & Company, cerca del 20 % de la población mundial siente la moda como parte esencial de su estilo de vida y de su cotidianidad.

Datos de Naciones Unidas señalan que la industria de la moda genera alrededor del 8 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Además, consume cerca de 215 billones de litros de agua al año y produce cerca de 2 mil millones de toneladas de residuos textiles.

Según el organismo internacional, duplicar la vida útil de una prenda podría reducir hasta en un 44 % las emisiones asociadas a su fabricación. Frente a este panorama, diseñadores y marcas han comenzado a replantear la manera en que producen y comercializan sus colecciones.

En Colombia, ese mismo enfoque empieza a consolidarse a través de iniciativas locales. Una de ellas es Cíclico, empresa dedicada a la confección de prendas sostenibles y cofundada por Santiago Fajardo.

“Todos sabemos que la industria de la moda es una de las más contaminantes del mundo. El reto está en lograr que las personas puedan seguir vistiéndose bien y siguiendo tendencias, pero reduciendo el impacto ambiental”, explicó Fajardo en entrevista con Clic Verde de NTN24.

El empresario asegura que la apuesta de la compañía se basa en un modelo de “triple impacto”: generar beneficios económicos, ambientales y sociales al mismo tiempo.

“Nosotros trabajamos con materiales innovadores como PET reciclado, algodón recuperado, tintes naturales y hasta telas hechas a partir de borra de café. Todo esto busca reducir cada vez más el impacto de la moda en el medio ambiente”, señaló.

La sostenibilidad, explica, no se limita únicamente al reciclaje. También involucra las condiciones de producción, el uso eficiente del agua, la trazabilidad de las materias primas y las prácticas laborales dentro de la cadena de abastecimiento.

“Muchas personas creen que lo reciclado significa usado, y no necesariamente es así. Son materiales nuevos que pasaron por procesos de recuperación”, afirmó Fajardo, quien también destacó la importancia de combinar sostenibilidad con diseño, calidad y precios accesibles para lograr un mayor alcance entre los consumidores.

Para el cofundador de Cíclico, las nuevas generaciones muestran un creciente interés por consumir de manera más responsable, aunque considera que todavía existe un largo camino en términos de educación y conciencia ambiental.

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“Quisiera creer que la sostenibilidad ya es un factor decisivo de compra, pero todavía falta mucha pedagogía. Entre más empresas adopten prácticas responsables y se certifiquen, más confianza tendrá el consumidor sobre cuáles marcas realmente están aportando algo positivo al planeta”, concluyó.

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