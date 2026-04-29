NTN24
Miércoles, 29 de abril de 2026
Miércoles, 29 de abril de 2026
Cártel de Sinaloa

EE. UU. acusa a 10 funcionarios de México, entre ellos un gobernador y un comandante, de tener vínculos con el Cartel de Sinaloa

abril 29, 2026
Por: Natalya Baquero González
Rocha Moya, junto a otros nueve funcionarios y exfuncionarios, es acusado por cargos relacionados con tráfico de drogas y delitos relacionados con armas.

Este miércoles, la fiscalía federal de Nueva York inculpó por vínculos con el narcotráfico al gobernador del estado de Sinaloa, México, Rubén Rocha Moya, junto a otros nueve funcionarios y exfuncionarios por cargos relacionados con el tráfico de drogas y delitos relacionados con armas.

Según el comunicado, tanto Rocha Moya como “antiguos o altos funcionarios del gobierno y de las fuerzas del orden” se han aliado con el Cartel de Sinaloa “para distribuir cantidades masivas de narcóticos a los EE. UU.”, indicó el Departamento de Justicia de la nación norteamericana.

Entre los servidores públicos señalados también se encuentran el senador por Morena Enrique Inzunza; el presidente municipal de Culiacán (capital estatal), Juan de Dios Gámez; el vicefiscal estatal, Dámaso Castro, y el secretario de Administración y Finanzas local, Enrique Díaz Vega.

De acuerdo con la denuncia, “los acusados han estado más estrechamente alineados con la facción del cártel dirigida por los hijos de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, ‘El Chapo', el famoso exlíder del cártel, que son conocidos colectivamente como los ‘Chapitos’”.

o

Según la fiscalía, los funcionarios hicieron uso de su posición y abusaron de “sus posiciones de confianza y autoridad para ayudar a facilitar las operaciones de los Chapitos”.

De acuerdo con la información compartida por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el grupo criminal ayudó a que Rubén Rocha Moya fuera electo como gobernador del estado de Sinaloa.

“Rocha Moya fue elegido gobernador de Sinaloa, cargo que ha ocupado desde el 1 de noviembre de 2021 o aproximadamente, después de que los Chapitos supuestamente lo ayudaron a ser elegido por, entre otras cosas, secuestrar e intimidar a sus rivales”, se indica en el comunicado.

Otro de los funcionarios mexicanos vinculados en esta acusación es el Fiscal General de este mismo estado, Damaso Castro Zaavedra; es acusado de recibir “$ 11,000 dólares estadounidenses cada mes de los Chapitos”, por la protección de los miembros de esta organización criminal.

Situación similar pasa con José Antonio Dioniso Hipolito Millan, “un comandante de alto nivel en la Policía Municipal de Culiacán”, quien supuestamente ha recibido cada mes 16000 dólares también de este grupo criminal.

Todo parece indicar que Millan se ha extralimitado en sus funciones al punto que en el año 2023 habría encubierto a “los Chapitos” a secuestrar una fuente confidencial de la DEA y al pariente de la fuente, a quienes “habían torturado y asesinado”, dice el documento publicado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

o

Cabe resaltar que el Cartel de Sinaloa es uno de los seis grupos criminales mexicanos dedicados al narcotráfico que ha sido designado como organización terrorista por parte de la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Temas relacionados:

Cártel de Sinaloa

Acusación

Funcionarios

México

Sinaloa

Estados Unidos

Departamento de Justicia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Presidente Petro en realidad alterna: una foto celebrando, mientras Colombia vive grave récord de atentados y masacres

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Pese a apoyo de Trump, encuesta revela que los venezolanos no aprueban respaldo a Delcy Rodríguez: "son figuras que flanquearon a Chávez y a Maduro"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Que respondan por el fracaso de la paz total”: Coronel retirado al gobierno colombiano ante oleada de atentados al suroccidente del país

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Estados Unidos sanciona a 35 entidades vinculadas al financiamiento de la Guardia Revolucionaria de Irán

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Tenemos que tener elecciones en Venezuela este año”: Jorge Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Carrera Árboles para Mi País: deporte, naturaleza y siembra en un solo evento

Ver más

Videos

Ver más
Foto: @petrogustavo / AFP
Gustavo Petro

Presidente Petro en realidad alterna: una foto celebrando, mientras Colombia vive grave récord de atentados y masacres

Delcy Rodríguez/ Donald Trump - Fotos EFE
Delcy Rodríguez

Pese a apoyo de Trump, encuesta revela que los venezolanos no aprueban respaldo a Delcy Rodríguez: "son figuras que flanquearon a Chávez y a Maduro"

Atentado en Colombia (AFP)
Violencia en Colombia

“Hemos visto en Colombia una ola de atentados terroristas que se han hecho bajo la complacencia de un presidente absolutamente desconectado de la realidad”: Daniel Palacios

Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI) | Foto: AFP
Estados Unidos e Irán

Estados Unidos sanciona a 35 entidades vinculadas al financiamiento de la Guardia Revolucionaria de Irán

Foto de referencia (Canva)
Comando Sur

Comando Sur de EE. UU. se prepara para amenazas con imponentes ejercicios militares en Latinoamérica

Más de Judicial

Ver más
Ricardo Bonilla | AFP
Gobierno Petro

Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda del Gobierno Petro, quedó en libertad por vencimiento de términos

Juicio contra Nicolás Maduro - Foto: EFE
Juicio contra Maduro

"Hoy se dio un sello doble que blinda cualquier tipo de información que se le entregue": Maibort Petit revela nuevo documento de la Fiscalía en el caso de Nicolás Maduro

Diosdado Cabello, audiencia de Nicolás Maduro y Nicolás Maduro Guerra - Fotos: EFE
Nicolás Maduro

Juez del caso Maduro ordena regular el acceso al material probatorio: no podrá ser compartido con otros acusados como Diosdado Cabello y 'Nicolasito'

Opinión

Ver más
Arturo McFields Donald Trump

Aplastante derrota a China: Perú apuesta por F-16 estadounidenses y no por JF-17 de Beijing

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

La democracia invisible

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Luna | EFE
Artemis II

"Hay muchas evidencias": astrofísico descarta teorías de la conspiración que apuntan a que el hombre nunca fue a la Luna y resalta perfección de Artemis II

Represión en las marchas de los trabajadores en Venezuela / FOTO: EFE
Represión en Venezuela

Reportan la detención de al menos cinco jóvenes que participaron de las marchas en Venezuela

Las felicitaciones del presidente Trump, tras el éxito de la misión Artemis II - Fotos: AFP
Artemis II

"Siguiente paso: ¡Marte!": Donald Trump tras el regreso de la misión Artemis II

USS Spruance - Foto Comando Central
Medio Oriente

Poderoso destructor de misiles guiados de EE. UU. impidió que un buque de carga con bandera iraní abandonara el Estrecho de Ormuz: "Cero barcos han logrado atravesar desde el inicio del bloqueo"

Maniobras militares de la Marina iraní - Foto EFE de referencia
Régimen de Irán

El régimen de Irán anuncia que atacó e incautó dos buques en el estrecho de Ormuz luego de que Trump anunciara la extensión del cese al fuego

Miguel Díaz-Canel, jefe del régimen cubano, junto a sus colaboradores - Foto: EFE
Dictadura en Cuba

Díaz-Canel acorralado: el régimen de Cuba aprueba estatus migratorio específico para que su diáspora invierta en la isla

Cameron Knowles, DT de Minnesota y James Rodríguez - Fotos: AFP
Minnesota

El técnico del Minnesota United entregó detalles del estado de salud de James Rodríguez

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre