EE. UU. acusa a 10 funcionarios de México, entre ellos un gobernador y un comandante, de tener vínculos con el Cartel de Sinaloa

Este miércoles, la fiscalía federal de Nueva York inculpó por vínculos con el narcotráfico al gobernador del estado de Sinaloa, México, Rubén Rocha Moya, junto a otros nueve funcionarios y exfuncionarios por cargos relacionados con el tráfico de drogas y delitos relacionados con armas.

Según el comunicado, tanto Rocha Moya como “antiguos o altos funcionarios del gobierno y de las fuerzas del orden” se han aliado con el Cartel de Sinaloa “para distribuir cantidades masivas de narcóticos a los EE. UU.”, indicó el Departamento de Justicia de la nación norteamericana.

Entre los servidores públicos señalados también se encuentran el senador por Morena Enrique Inzunza; el presidente municipal de Culiacán (capital estatal), Juan de Dios Gámez; el vicefiscal estatal, Dámaso Castro, y el secretario de Administración y Finanzas local, Enrique Díaz Vega.

De acuerdo con la denuncia, “los acusados han estado más estrechamente alineados con la facción del cártel dirigida por los hijos de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, ‘El Chapo', el famoso exlíder del cártel, que son conocidos colectivamente como los ‘Chapitos’”.

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Según la fiscalía, los funcionarios hicieron uso de su posición y abusaron de “sus posiciones de confianza y autoridad para ayudar a facilitar las operaciones de los Chapitos”.

De acuerdo con la información compartida por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el grupo criminal ayudó a que Rubén Rocha Moya fuera electo como gobernador del estado de Sinaloa.

“Rocha Moya fue elegido gobernador de Sinaloa, cargo que ha ocupado desde el 1 de noviembre de 2021 o aproximadamente, después de que los Chapitos supuestamente lo ayudaron a ser elegido por, entre otras cosas, secuestrar e intimidar a sus rivales”, se indica en el comunicado.

Otro de los funcionarios mexicanos vinculados en esta acusación es el Fiscal General de este mismo estado, Damaso Castro Zaavedra; es acusado de recibir “$ 11,000 dólares estadounidenses cada mes de los Chapitos”, por la protección de los miembros de esta organización criminal.

Situación similar pasa con José Antonio Dioniso Hipolito Millan, “un comandante de alto nivel en la Policía Municipal de Culiacán”, quien supuestamente ha recibido cada mes 16000 dólares también de este grupo criminal.

Todo parece indicar que Millan se ha extralimitado en sus funciones al punto que en el año 2023 habría encubierto a “los Chapitos” a secuestrar una fuente confidencial de la DEA y al pariente de la fuente, a quienes “habían torturado y asesinado”, dice el documento publicado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

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Cabe resaltar que el Cartel de Sinaloa es uno de los seis grupos criminales mexicanos dedicados al narcotráfico que ha sido designado como organización terrorista por parte de la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.