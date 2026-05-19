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Martes, 19 de mayo de 2026
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Muerte

"A Yulixa la asesinaron, no fue una mala práctica médica": fuertes declaraciones del alcalde de Bogotá, Carlos Galán, tras hallazgo de cuerpo que sería el de la mujer

mayo 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Yulixa Toloza y Carlos Fernando Galán | Fotos captura de pantalla - EFE
Yulixa Toloza y Carlos Fernando Galán | Fotos captura de pantalla - EFE
Las características morfológicas del cuerpo hallado, las prendas de vestir y las heridas asociadas a un procedimiento estético permitieron establecer preliminarmente que se trataría de Yulixa Toloza.

El alcalde de Bogotá, Carlos Galán, se pronunció a través de su red social X luego de que fuera hallado el cuerpo de una mujer en una carretera del municipio de Apulo, en Cundinamarca, el cual correspondería al de Yulixa Toloza, desaparecida desde la semana pasada.

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“El cuerpo de Yulixa fue encontrado hoy sin vida, en el municipio de Apulo, Cundinamarca”, explicó el alcalde y contundentemente sentenció que “a esto tenemos que llamarlo por su nombre, a Yulixa la asesinaron, no fue una mala práctica médica, fue un asesinato”.

Relató que “al día siguiente de conocer la desaparición de Yulixa, los investigadores obtuvieron información que indicaba que a ella la habrían sacado esa misma noche de Bogotá. La SIJIN y el GAULA activaron inmediatamente la búsqueda fuera de Bogotá, desde ese momento, mi instrucción fue clara, la prioridad número uno era encontrar a Yulixa”.

Ante los nuevos sucesos, Galán aseguró que se ha “comunicado con su madre, Nubia Toloza”. “Le manifesté mi solidaridad y le informé sobre lo que hicimos para encontrar a su hija y lo que estamos haciendo para dar con el paradero de los responsables de su asesinato”.

“Hoy, luego de la triste noticia de que el cuerpo de Yulixa fue encontrado sin vida les pido a las autoridades y a la policía que redoblen el esfuerzo para dar con el paradero de los asesinos de Yulixa”, concluyó.

Adicionalmente, escribió en la publicación que los implicados deben responder ante la justicia. “No podemos fallar en asegurarnos de que estos delincuentes, estén donde estén, paguen por lo que le hicieron”, insistió.

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Cabe recordar que, de acuerdo con información conocida por Noticias RCN, las características morfológicas del cuerpo hallado, las prendas de vestir y las heridas asociadas a un procedimiento estético permitieron establecer preliminarmente que se trataría de Yulixa Toloza.

Hasta el momento, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones de Instituto Nacional de Medicina Legal, donde se adelantan los análisis forenses para confirmar plenamente su identidad.

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