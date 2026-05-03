NTN24
Domingo, 03 de mayo de 2026
Domingo, 03 de mayo de 2026
Hugo Rodallega, delantero de Santa Fe - Foto: AFP
Hugo Rodallega, delantero de Santa Fe - Foto: AFP
Liga BetPlay Dimayor

Con polémicas como protagonistas, Santa Fe e Inter de Bogotá aseguraron su participación en los playoff del futbol colombiano: estos son los clasificados

mayo 3, 2026
Por: Natalya Baquero González
Pese a la derrota, los ‘Cóndores’ superaron al Deportivo Cali en la puntuación, clasificándose octavos con 28 unidades.

Con polémicas como protagonistas, este domingo se disputaron cinco encuentros en simultáneo de la última fecha de la fase de todos contra todos de la Liga BetPlay Apertura 2026, encuentros que definieron la lista de los ocho equipos clasificados a la siguiente instancia del campeonato.

En ese sentido, de los cinco equipos que se disputaron las dos últimas plazas para acceder a los play off del fútbol colombiano, Santa Fe e Internacional de Bogotá se quedaron con los cupos.

En un intenso juego de principio a fin y marcado por las polémicas, el conjunto 'cardenal' logró superar las dificultades y hacerse con los tres puntos.

Pese a iniciar abajo en el marcador, los dirigidos por Pablo Repetto con persistencia y buen juego lograron remontar el marcador y vencer a los 'Cóndores' 3 a 1.

Con la victoria, los 'Leones' se clasificaron en la séptima posición con 29 puntos.

o

Por su parte, Internacional de Bogotá, pese a la derrota ante Santa Fe, superó al Deportivo Cali en la tabla general de la competencia, tras sumar en la fase todos contra todos 28 unidades, un punto más que los 'Azucareros'.

Clasificados a los playoffs de la Liga BetPlay Apertura 2026

  1. Atlético Nacional – 40 pts.
  2. Pasto – 34 puntos.
  3. Tolima – 33 puntos.
  4. Una vez Caldas – 33 pts.
  5. Junior – 32 puntos.
  6. América – 30 pts.
  7. Santa Fe - 29 puntos.
  8. Internacional de Bogotá – 28 ptos.

Por su parte, Millonarios, en un partido para el olvido, se despidió de la Liga BetPlay Apertura 2026, luego de caer ante Alianza FC 2-2 en el estadio Armando Maestre Pavajeau, sentenció su segundo fracaso de manera consecutiva en el rentado local.

Entre tanto, al Deportivo Cali, que tuvo un encuentro muy parejo ante el Deportes Tolima, no le alcanzó pese a empatar en el juego 1 a 1, pues en la tabla general de la competencia lo superó el Internacional de Bogotá, quien se clasificó en la octava casilla con 28 unidades.

o

Águilas Doradas, con un contundente 2 a 1, se impuso ante el Independiente Medellín; marcador, un resultado que no benefició a ninguno de los dos equipos.

En el otro juego, Fortaleza terminó 2 goles a 1 sobre el Atlético Bucaramanga, marcador con el que se despiden del Campeonato Apertura 2026.

 

Temas relacionados:

Liga BetPlay Dimayor

Fútbol colombiano

Santa Fe

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Dónde están los medicamentos de Estados Unidos para los pacientes en Venezuela? Hubo fotos y aplausos, pero las cajas no aparecen

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Nicolacito por los menos tu papá tiene el privilegio de comunicarse contigo, nosotros no la tuvimos”: ex preso político venezolano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Bajo una sola voz: venezolanos se reunieron en distintas ciudades del mundo para exigir la liberación de los presos políticos del régimen

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Cuando hablaba con él, comencé a temblar": periodista relata indignada su encuentro con Plasencia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El liderazgo de María Corina Machado no se agota, no es algo fugaz”: Antonio Ledezma sobre los retos de Venezuela para lograr el regreso de la democracia

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Carrera Árboles para Mi País: deporte, naturaleza y siembra en un solo evento

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia
Félix Plasencia

"Tonterías": indignante respuesta de Félix Plasencia, representante del régimen en EE. UU., sobre presos políticos en Venezuela

Foto de referencia: Canva
Oro

EE. UU. ha estado utilizando oro ilegal de cárteles colombianos para fabricar sus monedas: graves revelaciones del New York Times

Ataques de EE. UU. contra el régimen de Irán - Fotos: EFE
Régimen de Irán

Estudio revela el nivel de desgaste de la capacidad militar del régimen de Irán tras ataques de Estados Unidos: "Ya no tiene cómo defender lo poco que le queda"

Marcha del Día del Trabajo en Venezuela / FOTO: EFE
Día del Trabajo

Así será la marcha del 1 de mayo en Venezuela por mejores condiciones laborales: “El salario está prácticamente desaparecido”

Juan Pablo Guanipa (EFE)
Juan Pablo Guanipa

Juan Pablo Guanipa le pidió a Marco Rubio acelerar la transición en Venezuela e insistió que María Corina Machado debe volver pronto a su país

Más de Deportes

Ver más
Hansi Flick. exfutbolista y entrenador - Foto: EFE
Hansi Flick

Hansi Flick carga contra responsables de la UEFA por el césped del Estadio Metropolitano para la vuelta de 4tos de final de Champions

Ronaldinho, exfutbolista brasileño - Foto: EFE
Ronaldinho

Ronaldinho lanza dura confesión en su documental de Netflix: "Me arrepiento bastante; no repetiría ese error"

Jhon Arias | Foto: AFP
Jhon Arias

Así fue el golazo que anotó el colombiano Jhon Arias en la victoria del Palmeiras ante Bahía con el que los 'Porcos' reafirman el liderato en el Brasileirao

Opinión

Ver más
Arturo McFields Donald Trump

Aplastante derrota a China: Perú apuesta por F-16 estadounidenses y no por JF-17 de Beijing

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

La democracia invisible

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Helicópteros Sea King, en el portaaviones USS “Nimitz” - Foto tomada de Instagram @armadaargentinaof
Ejercicios militares

País latinoamericano adelanta ejercicios militares junto al portaaviones Nimitz de EE. UU.

Ataques de Israel a Hezbolá- Captura de video
Medio Oriente

Así fue como la Fuerza Aérea de Israel eliminó a cinco terroristas de Hezbolá: "Las FDI continuarán actuando para eliminar amenazas"

Hansi Flick. exfutbolista y entrenador - Foto: EFE
Hansi Flick

Hansi Flick carga contra responsables de la UEFA por el césped del Estadio Metropolitano para la vuelta de 4tos de final de Champions

Yechiel Leiter, embajador israelí en los Estados Unidos - Foto. AFP
Israel

Israel se niega a negociar un alto al fuego con Hezbolá durante el diálogo con el Líbano en Washington

Ronaldinho, exfutbolista brasileño - Foto: EFE
Ronaldinho

Ronaldinho lanza dura confesión en su documental de Netflix: "Me arrepiento bastante; no repetiría ese error"

Operaciones de Estados Unidos a bordo del portaviones más grande del mundo - Comando Central
Medio Oriente

Así son las operaciones de vuelo en el día y en la noche a bordo del portaaviones más grande del mundo

Jhon Arias | Foto: AFP
Jhon Arias

Así fue el golazo que anotó el colombiano Jhon Arias en la victoria del Palmeiras ante Bahía con el que los 'Porcos' reafirman el liderato en el Brasileirao

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre