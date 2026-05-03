Con polémicas como protagonistas, Santa Fe e Inter de Bogotá aseguraron su participación en los playoff del futbol colombiano: estos son los clasificados

Con polémicas como protagonistas, este domingo se disputaron cinco encuentros en simultáneo de la última fecha de la fase de todos contra todos de la Liga BetPlay Apertura 2026, encuentros que definieron la lista de los ocho equipos clasificados a la siguiente instancia del campeonato.

En ese sentido, de los cinco equipos que se disputaron las dos últimas plazas para acceder a los play off del fútbol colombiano, Santa Fe e Internacional de Bogotá se quedaron con los cupos.

En un intenso juego de principio a fin y marcado por las polémicas, el conjunto 'cardenal' logró superar las dificultades y hacerse con los tres puntos.

Pese a iniciar abajo en el marcador, los dirigidos por Pablo Repetto con persistencia y buen juego lograron remontar el marcador y vencer a los 'Cóndores' 3 a 1.

Con la victoria, los 'Leones' se clasificaron en la séptima posición con 29 puntos.

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Por su parte, Internacional de Bogotá, pese a la derrota ante Santa Fe, superó al Deportivo Cali en la tabla general de la competencia, tras sumar en la fase todos contra todos 28 unidades, un punto más que los 'Azucareros'.

Clasificados a los playoffs de la Liga BetPlay Apertura 2026

Atlético Nacional – 40 pts. Pasto – 34 puntos. Tolima – 33 puntos. Una vez Caldas – 33 pts. Junior – 32 puntos. América – 30 pts. Santa Fe - 29 puntos. Internacional de Bogotá – 28 ptos.

Por su parte, Millonarios, en un partido para el olvido, se despidió de la Liga BetPlay Apertura 2026, luego de caer ante Alianza FC 2-2 en el estadio Armando Maestre Pavajeau, sentenció su segundo fracaso de manera consecutiva en el rentado local.

Entre tanto, al Deportivo Cali, que tuvo un encuentro muy parejo ante el Deportes Tolima, no le alcanzó pese a empatar en el juego 1 a 1, pues en la tabla general de la competencia lo superó el Internacional de Bogotá, quien se clasificó en la octava casilla con 28 unidades.

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Águilas Doradas, con un contundente 2 a 1, se impuso ante el Independiente Medellín; marcador, un resultado que no benefició a ninguno de los dos equipos.

En el otro juego, Fortaleza terminó 2 goles a 1 sobre el Atlético Bucaramanga, marcador con el que se despiden del Campeonato Apertura 2026.