"Hace unos días recibí el alta médica, estoy de vuelta, que no haya dudas": Edmundo González Urrutia, presidente legítimo de Venezuela

Mediante su cuenta oficial en la red social Instagram, el presidente legítimo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, habló de su alta médica tras ser tratado de una dolencia en la cadera en un centro médico de España.

"Hace unos días recibí el alta médica. Esta vez no voy a cometer el mismo error que la anterior, cuando, como todo amante del deporte, quise volver a la cancha antes de tiempo", inició González Urrutia en su comunicado.

Asimismo, González Urrutia se refirió a la compleja situación política que atraviesa Venezuela, país que ahora controla la jefe encargada Delcy Rodríguez.

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"Ahora espero el momento con calma, pero muy atento a lo que está pasando en Venezuela, ahí veo una inflación que sigue devorando el salario de los venezolanos", continuó.

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Posteriormente, el aliado de la Premio Nobel de Paz, María Corina Machado, por la libertad de Venezuela, acotó: "Veo una factura de abogados que algunos contrataron para sus propios problemas, y que ahora quieren cobrarles a todos los venezolanos. Veo una ley de amnistía que murió antes de nacer, porque nunca fue su intención que viviera".

Antes de finalizar, González Urrutia agregó: "Veo la tragedia de nuestros presos políticos, que están en cada conversación que tengo, en cada decisión que tomo, en cada hora que pasa. Estoy de vuelta, que no haya dudas".

El líder venezolano Edmundo González Urrutia fue operado con éxito el 5 de marzo del año en curso para reparar un hueso roto en la cadera.

De momento, el dirigente se encuentra en proceso de recuperación, bajo observación médica y en buen estado.

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A pesar de que Venezuela aún está en manos de una dictadura, la agenda de Edmundo González Urrutia se centra en consolidar el apoyo internacional para una transición democrática en la nación suramericana.