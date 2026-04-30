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Jueves, 30 de abril de 2026
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El mensaje de Chapecoense en el aniversario 79 de Atlético Nacional - Foto: AFP
El mensaje de Chapecoense en el aniversario 79 de Atlético Nacional - Foto: AFP
Atlético Nacional

Una hermandad que supera fronteras: Chapecoense felicitó a Atlético Nacional en su aniversario número 79

abril 30, 2026
Por: Natalya Baquero González
Además de destacar los “79 años de grandeza” del equipo ‘Verdolaga’, la escuadra brasileña, una vez más, resaltó la hermandad que los une desde hace una década.

Este jueves, el conjunto brasileño Chapecoense envió un mensaje de felicitaciones a Atlético Nacional, escuadra colombiana que este 30 de abril celebra 79 años de historia desde su creación en 1947.

"Por nuestros colores que nos unen, por nuestros lazos eternos, por nuestra historia imborrable. ¡¡Felicidades, Atlético Nacional!!", expresó Chapeco por medio de su cuenta de X.

Además de destacar los “79 años de grandeza” del equipo ‘Verdolaga’, la escuadra brasileña, una vez más, resaltó la hermandad que los une desde hace una década, tiempo en el que la unión se convirtió en el mecanismo de sanación en medio del dolor que enlutó al mundo del fútbol en 2016.

¡Siempre en nuestros corazones! “Hermanos para siempre, Atlético Nacional”, manifestó Chapecoense.

Cabe recordar que el 28 de noviembre de 2016, cuando ‘el campeón eterno’ viajaba a Colombia para enfrentar al conjunto antioqueño en la final de la Copa Sudamericana, sucedió el accidente aéreo en el que perdieron la vida cerca de 71 personas.

En aquella oportunidad, la escuadra ‘Verdolaga’ cedió el título de la Sudamericana al equipo brasileño para hacer un homenaje tras la tragedia y desde aquel momento crearon un vínculo de unión, apoyo y respeto.

La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) también se sumó a los mensajes de felicitaciones hacia el ‘Rey de Copas’ en su aniversario número 79.

“El conjunto ‘Verdolaga’, uno de los clubes más representativos del país, ha construido una trayectoria marcada por títulos, protagonismo internacional y una identidad que lo posiciona como referente del fútbol colombiano, siempre acompañado por su fiel hinchada”, expresó la Dimayor por medio de un comunicado.

Nacional cumple 79 años de historia

Hoy 30 de abril, el verde de Antioquia celebra 79 años de historia; aunque sus inicios fueron bajo el nombre de Atlético Nacional de Medellín, en 1947, tres años después pasó a llamarse como lo conocemos hoy día, Club Atlético Nacional.

Actualmente, la escuadra ‘Verdolaga’ es el equipo más campeón de Colombia; cuenta con 18 Ligas, 8 Copas Colombia y 4 Superligas.

Adicionalmente, el conjunto antioqueño es el único club colombiano en alcanzar 2 Copas Libertadores en la historia de este torneo internacional: 1989 y 2016.

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