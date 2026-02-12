China y EE. UU. en tensiones por la soberanía del megapuerto peruano de Chancay

La oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos aseguró a través de su red social X que “Perú podría ver imposibilitado de supervisar Chancay”, una megaterminal inaugurada en noviembre de 2024, donde la inversión mayoritaria proviene de China.

“Preocupados por los últimos informes que indican que Perú podría verse imposibilitado de supervisar Chancay, uno de sus puertos más importantes, bajo la jurisdicción de propietarios chinos depredadores”, comentaron.

Además, reiteró su apoyo al “derecho soberano de Perú a supervisar infraestructura crítica en su propio territorio”, asimismo, puntualizaron con una “advertencia” de que “el dinero barato chino cuesta la soberanía”.

A su vez, el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, compartió en su cuenta de X el mensaje de la Oficina del Hemisferio Occidental y añadió que “todo tiene un precio, y la larga lo barato sale caro. No hay precio más alto que perder soberanía”.

Los mensajes se presentan luego de un fallo judicial de primera instancia que después de examinar un amparo promovido por la empresa operadora Cosco Shipping Ports Chancay Perú, recorto poderes gubernamentales sobre el puerto.

Ante los mensajes, el portavoz del Ministerio de Exteriores Lin Jian afirmó este jueves en una rueda de prensa, que China “se opone firmemente a las falsas acusaciones y desinformación de Estados Unidos contra la cooperación de China con Perú en el puerto Chancay”.

Asimismo, la Embajada de China en el Perú reiteró que “la cooperación entre China y el Perú siempre se basa en el respeto mutuo, el trato equitativo y las ganancias compartidas. Nos oponemos firmemente a las acciones que interfieren en la soberanía, la seguridad y los intereses de desarrollo de otros países”, escribieron en X.

Cabe resaltar que China invirtió 1.300 millones de dólares en la terminal marítima, que se convirtió en uno de los principales puertos de Sudamérica con Asia desde que la inauguró, Xi Jinping, presidente de China.

De ese modo, el puerto, tiene una capacidad de un millón de contenedores al año, se ubica a 80 kilómetros al norte de Lima y pertenece en un 60% a la empresa estatal china Cosco Shiping y un 40% a la minera peruana Volcan Compañía Minera.

Desde su inauguración, el objetivo ha sido convertirse en el principal centro de conexiones del comercio marítimo de China en Sudamérica.