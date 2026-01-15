NTN24
Jueves, 15 de enero de 2026
Jueves, 15 de enero de 2026
Visado

EE. UU. explica qué pasará con las citas de entrevistas y aclara situación de turistas tras suspender trámite del documento para inmigrantes de 75 países, incluido Colombia

enero 15, 2026
Por: Luis Cifuentes
Visa estadounidense - Foto de referencia Canva
Visa estadounidense - Foto de referencia Canva
A través de un comunicado, el Departamento de Estado explicó en detalle cuáles son los alcances de la medida que afectará a varios países latinoamericanos, entre ellos Colombia.

El Departamento de Estado de Estados Unidos aclaró algunas cuestiones respecto a la nueva medida con la que la administración de Donald Trump decidió congelar los procesamientos de visa de inmigrantes para 75 países, incluido Colombia.

A través de un comunicado, el Departamento de Estado, en cabeza del secretario Marco Rubio, explicó en detalle cuáles son los alcances de la medida que afectará a varios países latinoamericanos, entre ellos, Colombia, Uruguay y Brasil.

“A partir del 21 de enero de 2026, el Departamento de Estado pausará todas las emisiones de visas a solicitantes de visas de inmigrante”, confirmó Estados Unidos mencionando a los 75 países afectados, incluidos Colombia, Brasil y Uruguay.

o

A su vez, el Departamento de Estado despejó dudas sobre qué pasará con aquellas personas que tienen cita agendada para la entrevista en su trámite de visa de inmigrante.

La administración Trump aclaró que los solicitantes podrán presentar las solicitudes y asistir a las entrevistas ya agendadas, pero no se emitirán más visas de inmigrante a partir del 21 de enero. “El Departamento continuará programando citas para los solicitantes, pero no se emitirán visas de inmigrante a estos ciudadanos durante esta pausa”, señaló.

En ese sentido, el gobierno estadounidense indicó que únicamente se hará excepción con aquellos solicitantes que tengan doble nacionalidad y una de ellas sea distinta a la de los 75 países mencionados. “Las personas con doble nacionalidad que soliciten con un pasaporte válido de un país no mencionado anteriormente están exentas de esta suspensión”, aclaró el Departamento de Estado.

o

Al mismo tiempo, la administración Trump explicó que las visas de inmigrante ya concedidas no serán revocadas, por lo que únicamente serán congelados los trámites a partir del 21 de enero.

Por último, el Departamento de Estado fue enfático en afirmar que la medida no aplica para visas de no inmigrante, entre las que se destacan las B1 y B2 de negocios. “Esta pausa es específica para los solicitantes de visas de inmigrante. Las visas de turista son visas de no inmigrante”, aclaró.

Esta es la lista completa de los 75 países afectados:

  1. Afganistán
  2. Albania
  3. Argelia
  4. Antigua y Barbuda
  5. Armenia
  6. Azerbaiyán
  7. Bahamas
  8. Bangladés
  9. Barbados
  10. Bielorrusia
  11. Belice
  12. Bután
  13. Bosnia
  14. Brasil
  15. Birmania
  16. Camboya
  17. Camerún
  18. Cabo Verde
  19. Colombia
  20. Costa de Marfil
  21. Cuba
  22. República Democrática del Congo
  23. Dominica
  24. Egipto
  25. Eritrea
  26. Etiopía
  27. Fiyi
  28. Gambia
  29. Georgia
  30. Ghana
  31. Granada
  32. Guatemala
  33. Guinea
  34. Haití
  35. Irán
  36. Irak
  37. Jamaica
  38. Jordania
  39. Kazajistán
  40. Kosovo
  41. Kuwait
  42. Kirguistán
  43. Laos
  44. Líbano
  45. Liberia
  46. Libia
  47. Macedonia
  48. Moldavia
  49. Mongolia
  50. Montenegro
  51. Marruecos
  52. Nepal
  53. Nicaragua
  54. Nigeria
  55. Pakistán
  56. República del Congo
  57. Rusia
  58. Ruanda
  59. San Cristóbal y Nieves
  60. Santa Lucía
  61. San Vicente y las Granadinas
  62. Senegal
  63. Sierra Leona
  64. Somalia
  65. Sudán del Sur
  66. Sudán
  67. Siria
  68. Tanzania
  69. Tailandia
  70. Togo
  71. Túnez
  72. Uganda
  73. Uruguay
  74. Uzbekistán
  75. Yemen

De acuerdo con el Departamento de Estado, una visa de inmigrante (Immigrant Visa o IV, por sus siglas en inglés) es la que requiere un ciudadano extranjero que busca vivir permanentemente en los Estados Unidos.

Un ciudadano extranjero que desea inmigrar generalmente debe ser patrocinado por un ciudadano de Estados Unidos o un familiar inmediato que es residente permanente legal, o un posible empleador estadounidense, y tener una petición aprobada antes de solicitar una visa de inmigrante.

Temas relacionados:

Visado

visas

Viajes

Turismo

Donald Trump

Inmigrantes

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Usar presos como moneda de cambio es un comercio de carne humana”: Felipe González, expresidente del gobierno español

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Trump tendría en María Corina una tremenda aliada para manejar una situación en Venezuela”: analista sobre el encuentro entre los líderes políticos en Washington

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Sancionada y sin apoyo: corresponsal revela que Delcy Rodríguez intentó neutralizar el encuentro de María Corina Machado con Trump

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Exiliados y víctimas del régimen envían cartas a Maduro en la cárcel para desahogar el dolor y los abusos que dejó la dictadura

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Rafael Correa y la dictadura venezolana: una alianza que agudizó la crisis económica en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro no negoció porque era rehén de los iraníes y los cubanos, y le llegaron a decir que, si claudicaba, lo borraban del mapa": Antonio Ledezma

Ver más

Videos

Ver más
Felipe González, expresidente del Gobierno de España
Felipe González

"EE. UU. no puede tratar a María Corina Machado como si no representara nada; espero que esto se corrija cuando se vean en la Casa Blanca": Felipe González

Nicolás Maduro | Foto EFE
Presos políticos

Exiliados y víctimas del régimen envían cartas a Maduro en la cárcel para desahogar el dolor y los abusos que dejó la dictadura

María Corina Machado y Donald Trump | Foto AFP
María Corina Machado

“Trump tendría en María Corina una tremenda aliada para manejar una situación en Venezuela”: analista sobre el encuentro entre los líderes políticos en Washington

Diosmer Daniel Rumbos García - Foto Archivo
Excarcelaciones en Venezuela

Hermana del teniente venezolano Diosmer Rumbos habla en NTN24 sobre el caso de su familiar tras excarcelaciones: “Nunca se presentaron pruebas específicas”

Reencuentro de los periodistas Nicmer Evans y Carlos Julio Rojas con sus familias tras ser excarcelados
Excarcelaciones en Venezuela

Así fueron captados reencuentros de Nicmer Evans y Carlos Julio Rojas con sus familias tras ser excarcelados en Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Nicolás Maduro - EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Va a haber un desenlace en poco tiempo y se verá la caída de la dictadura venezolana": Washington Abdala analiza discurso de Marco Rubio en medio de presión sobre el régimen

Protestas en Irán - AFP
Protestas

EE. UU. y Canadá piden a sus ciudadanos salir ya de Irán: “consideren partir por tierra hacia Turquía o Armenia"

Nicolás Maduro en Nueva York
Cae Maduro en Venezuela

Vestidos con ropa de reo trasladan a Nicolás Maduro y Cilia Flores a enfrentar su primer audiencia judicial este lunes

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela, entre el realismo y la moral democrática

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba exporta mercenarios a Venezuela y otros países alrededor del mundo

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Donald Trump, presidente de EE. UU. (EFE)
Donald Trump

Trump firma decreto para proteger los ingresos vinculados a la venta de petróleo venezolano depositados en EE. UU.

Presos políticos en Venezuela - EFE
Presos políticos en Venezuela

Abogado penalista sugiere una ley de amnistía para presos políticos del régimen en Venezuela: “Es la forma más expedita de que podamos tenerlos libres de toda culpa”

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania - Foto: EFE
Volodímir Zelenski

Gobierno de Ucrania confirma que Trump recibirá a Zelenski el domingo en Florida

Nicolás Maduro - EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Va a haber un desenlace en poco tiempo y se verá la caída de la dictadura venezolana": Washington Abdala analiza discurso de Marco Rubio en medio de presión sobre el régimen

Cohete SpaceX Falcon 9 que transporta la nave espacial Dragon | Foto AFP
Nasa

Cuenta regresiva en el espacio: Crew-11 vuelve a la Tierra y la NASA lo transmitirá este miércoles en vivo, estos son los horarios

Protestas en Irán - AFP
Protestas

EE. UU. y Canadá piden a sus ciudadanos salir ya de Irán: “consideren partir por tierra hacia Turquía o Armenia"

René Higuita, exportero colombiano / Mario Yepes, exfutbolista y entrenador colombiano - Fotos: X / EFE
René Higuita

La locura de Higuita sigue viva: volvió 'el escorpión' en la despedida de Mario Alberto Yepes

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre