EE. UU. explica qué pasará con las citas de entrevistas y aclara situación de turistas tras suspender trámite del documento para inmigrantes de 75 países, incluido Colombia

El Departamento de Estado de Estados Unidos aclaró algunas cuestiones respecto a la nueva medida con la que la administración de Donald Trump decidió congelar los procesamientos de visa de inmigrantes para 75 países, incluido Colombia.

A través de un comunicado, el Departamento de Estado, en cabeza del secretario Marco Rubio, explicó en detalle cuáles son los alcances de la medida que afectará a varios países latinoamericanos, entre ellos, Colombia, Uruguay y Brasil.

“A partir del 21 de enero de 2026, el Departamento de Estado pausará todas las emisiones de visas a solicitantes de visas de inmigrante”, confirmó Estados Unidos mencionando a los 75 países afectados, incluidos Colombia, Brasil y Uruguay.

VEA TAMBIÉN Estados Unidos suspenderá a partir del 21 de enero el procesamiento de visas de inmigrante de 75 países, entre ellos Colombia, Brasil y Uruguay o

A su vez, el Departamento de Estado despejó dudas sobre qué pasará con aquellas personas que tienen cita agendada para la entrevista en su trámite de visa de inmigrante.

La administración Trump aclaró que los solicitantes podrán presentar las solicitudes y asistir a las entrevistas ya agendadas, pero no se emitirán más visas de inmigrante a partir del 21 de enero. “El Departamento continuará programando citas para los solicitantes, pero no se emitirán visas de inmigrante a estos ciudadanos durante esta pausa”, señaló.

En ese sentido, el gobierno estadounidense indicó que únicamente se hará excepción con aquellos solicitantes que tengan doble nacionalidad y una de ellas sea distinta a la de los 75 países mencionados. “Las personas con doble nacionalidad que soliciten con un pasaporte válido de un país no mencionado anteriormente están exentas de esta suspensión”, aclaró el Departamento de Estado.

Al mismo tiempo, la administración Trump explicó que las visas de inmigrante ya concedidas no serán revocadas, por lo que únicamente serán congelados los trámites a partir del 21 de enero.

Por último, el Departamento de Estado fue enfático en afirmar que la medida no aplica para visas de no inmigrante, entre las que se destacan las B1 y B2 de negocios. “Esta pausa es específica para los solicitantes de visas de inmigrante. Las visas de turista son visas de no inmigrante”, aclaró.

Esta es la lista completa de los 75 países afectados:

Afganistán Albania Argelia Antigua y Barbuda Armenia Azerbaiyán Bahamas Bangladés Barbados Bielorrusia Belice Bután Bosnia Brasil Birmania Camboya Camerún Cabo Verde Colombia Costa de Marfil Cuba República Democrática del Congo Dominica Egipto Eritrea Etiopía Fiyi Gambia Georgia Ghana Granada Guatemala Guinea Haití Irán Irak Jamaica Jordania Kazajistán Kosovo Kuwait Kirguistán Laos Líbano Liberia Libia Macedonia Moldavia Mongolia Montenegro Marruecos Nepal Nicaragua Nigeria Pakistán República del Congo Rusia Ruanda San Cristóbal y Nieves Santa Lucía San Vicente y las Granadinas Senegal Sierra Leona Somalia Sudán del Sur Sudán Siria Tanzania Tailandia Togo Túnez Uganda Uruguay Uzbekistán Yemen

De acuerdo con el Departamento de Estado, una visa de inmigrante (Immigrant Visa o IV, por sus siglas en inglés) es la que requiere un ciudadano extranjero que busca vivir permanentemente en los Estados Unidos.

Un ciudadano extranjero que desea inmigrar generalmente debe ser patrocinado por un ciudadano de Estados Unidos o un familiar inmediato que es residente permanente legal, o un posible empleador estadounidense, y tener una petición aprobada antes de solicitar una visa de inmigrante.