Viernes, 23 de enero de 2026
Antonio Banderas

Antonio Banderas da crudas revelaciones sobre las consecuencias de alcanzar la fama y el éxito en Hollywood: "terminas arruinándote moralmente"

enero 23, 2026
Por: Diana Pérez
Antonio Banderas | Foto: EFE
El artista español habló sobre la vez que sufrió un infarto y como ese instante cambio su percepción de la vida para siempre.

Recientemente, el reconocido actor español Antonio Banderas dio unas fuertes declaraciones de las consecuencias que tiene pertenecer a Hollywood y el costo real que la fama ha tenido en su vida.

En su participación en el podcast 'Ac2ality', la estrella de 'La máscara del Zorro' resaltó que al inicio, cuando se empieza a ascender en Hollywood, la atención es positiva.

"Fue bonito ser famoso al principio y después se convirtió en una tortura china", indicó el también cantante y productor español.

Banderas comentó que es bonito vivir la popularidad durante una etapa, pero "hay un momento en el que ya dices: 'esto es una esclavitud'. Empiezas a darte cuenta de que pierdes tu intimidad, que se te juzga de otra manera, que lo que dices tiene un peso extraordinario; entonces empiezas a comportarte de otra manera".

"El peligro y problema de la fama puede estar en que tú, en un determinado, pienses que te ha pasado porque tú eres especial, eres distinto y estás por encima del resto de seres humanos y eso no es verdad", agregó.

Y también explicó en la entrevista que la fama es "un animal muy complejo que hay que saber negociarlo, que te puede arrollar".

"En algún momento pensé en la retirada (...) era muy difícil el mundo en el que yo estaba metido, era increíblemente competitivo y sigue siéndolo. Hollywood es muy difícil, entonces terminas arruinándote moralmente".

Y señaló que cómo era tan difícil: "me acuerdo de pensar: 'me voy a vengar haciendo mucho dinero'. y me importaba una mierda todo; pero pagué el precio".

Antonio afirmó que "cuando te metes en esa cueva, al final te llevas un bofetón y a mí me lo dio muy dura la vida porque me podría haber matado. Me podría no haber dado una segunda oportunidad".

El intérprete de 'El gato con botas' reveló que esa experiencia hizo que cambiara su manera de pensar y de trabajar, por lo que ahora se dedica a hacer cosas que disfruta más.

