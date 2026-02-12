Secretario de energía de Estados Unidos visitó empresa petrolera mixta de Chevron y PDVSA junto a Delcy Rodríguez

El secretario de energía de Estados Unidos, Chris Wright, de visita en Caracas desde este miércoles, realizó un recorrido este jueves por la empresa Petroindependencia, una compañía mixta entre la compañía de Estados Unidos, Chevron, y la estatal venezolana, PDVSA.

El funcionario de la administración Trump y Delcy Rodríguez recorrieron la empresa, ubicada en la Faja Petrolífera del Orinoco, para inspeccionar la calidad estructural y supervisar las capacidades operativas.

En fotos publicadas por el régimen se observa a Wright con instrumentos de seguridad recorriendo algunos puntos de la empresa mixta creada en 2010.

De la visita también hizo parte la encargada de negocios de Estados Unidos en Caracas, Laura Dogu.

Según se ha podido conocer, los funcionarios pudieron corroborar que la compañía produce unos 40 mil barriles de petróleo diarios, pero con capacidad de hacerlo en hasta 300 mil.

En las horas de la tarde, se espera que el secretario de energía también visite Petropiar, otra empresa petrolera ubicada en la zona del Orinoco.

Cabe resaltar que el secretario Chris Wright es el más alto funcionario de Estados Unidos en visitar Venezuela desde la intervención militar el 3 de enero, que terminó en la captura de Nicolás Maduro.

"¡Viva Venezuela y viva Estados Unidos!", dijo Wright al término de una declaración conjunta en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas este miércoles tras reunirse con Delcy Rodríguez.

Trump "está apasionadamente comprometido con transformar por completo la relación entre Estados Unidos y Venezuela", aseguró Wright.

Rodríguez gobierna bajo presión de Trump. Al asumir el poder tras la caída de Maduro, cedió el control del petróleo a Washington e impulsa una amnistía general, que lleve a la liberación de centenares de presos políticos.