Jueves, 12 de febrero de 2026
Darwin Núñez

Preocupación en Uruguay: Darwin Nuñez fue borrado por el Al-Hilal y queda por fuera de la inscripción para la segunda parte de la Saudí Pro League

febrero 12, 2026
Por: Diana Pérez
Darwin Nuñez | Foto: EFE
Un duro golpe vive el futbolista uruguayo Darwin Núñez a puertas de que se lleve a cabo el Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, y que podría poner en duda su llamado al conjunto 'charrúa'.

El artillero, de 26 años, ha sido apartado y borrado por el Al-Hilal, al no ser inscrito en la segunda parte de la temporada de la Saudí Pro League.

Su exclusión de la convocatoria para la segunda parte de la temporada de la liga más importante de Arabia se debe al reintegró de nada más y nada menos que del delantero francés Karim Benzema.

Con la vuelta de Benzema, el club tuvo que liberar cupos de extranjeros y decidió finalmente incorporar a la lista de convocados al francés, dejando por fuera a Nuñez y al español Pablo Marí.

o

Según explicó el entrenador italiano Simeone Inzaghi en rueda de prensa este jueves: "Me hubiera gustado mantener a Darwin Núñez y Pablo Marí, pero el sistema me obligó a tomar estas decisiones".

Y confirmó que los jugadores excluidos han sido informados por él mismo sobre esta decisión.

La preocupación es para la selección uruguaya, puesto que el artillero solamente llegaría al mundial con siete partidos disputados, esto porque Darwin fue inscrito para disputar la Champions League de Asia.

Sin embargo, dichos siete partidos a disputar serían solamente si el Al-Hilal consigue llegar a la final del torneo, de lo contrario, el atacante 'charrúa' tendría menos partidos jugados de cara a la cita mundialista.

Darwin solamente cuenta en su historial con siete goles en los 23 partidos que ha disputado esta temporada con el conjunto saudí.

Lejos de llenar las expectativas que el club tenía con su llegada, por la que gastó 50 millones de euros para traerlo del club inglés Liverpool.

