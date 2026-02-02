NTN24
Lunes, 02 de febrero de 2026
Lunes, 02 de febrero de 2026
Barriles de petróleo

Exportaciones de petróleo venezolano aumentaron a 800.000 barriles por día en enero bajo el control de EE. UU.; casi el doble desde la captura de Maduro

febrero 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Los precios del barril de petróleo no escapan de los efectos de la pandemia
Los precios del barril de petróleo no escapan de los efectos de la pandemia
Estados Unidos tiene el control del sector desde el 3 de enero cuando anunció el arresto de la cabeza del régimen en Venezuela, Nicolás Maduro, durante una operación militar en Caracas.

Tras la captura de Nicolás Maduro a comienzos de enero, las exportaciones de petróleo de Venezuela aumentaron a unos 800.000 barriles por día (bpd), en comparación a los 498.000 bpd en diciembre.

De acuerdo con datos de envío, contrastados por la Agencia Reuters, el fin de un bloqueo petrolero al país y la toma control sector por parte de Estados Unidos han permitido a los comerciantes transportar la mayoría de las exportaciones.

o

Cabe mencionar que para el mes de diciembre, la Administración del presidente republicano Donald Trump impuso un embargo al petróleo venezolano sancionado por EE. UU. como forma de presión al régimen de Maduro y confiscó siete petroleros.

Tal acción habría provocado la acumulación de más de 40 millones de barriles de crudo y combustible en tanques y buques en tierra los cuales no pudieron exportarse, obligando a la estatal petrolera PDVSA a bajar la producción a comienzos de año.

Los datos indican que, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos extendió las primeras licencias a los comerciantes de Trafigura y Vitol para comenzar exportar las existencias, la producción, el procesamiento y los envíos de petróleo se han acelerado.

o

Desde la captura de Maduro el 3 de enero, Estados Unidos tomó el control del sector y el presidente Trump dijo recientemente que Venezuela "hará más dinero en los seis próximos meses que el que hizo en los 20 años pasados".

La semana pasada, el Departamento del Tesoro emitió una licencia que autoriza negocios entre empresas estadounidenses y PDVSA, con lo que pueden exportar, almacenar, transportar y refinar petróleo venezolano.

En enero, Estados Unidos también recuperó su posición como principal destino individual del petróleo venezolano con unos 284.000 bpd enviados al territorio.

Finalmente, los datos muestran que Vitol y Trafigura exportaron unos 12 millones de barriles de crudo y combustible de Venezuela por medio de licencias estadounidenses, o alrededor de 392.000 bpd en enero.

Temas relacionados:

Barriles de petróleo

Exportación

Petróleo

Economía

Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"La mentalidad de Trump funciona con relaciones de fuerza. Los fuertes dominan a los débiles": Fernando Arancón desde Hay Festival Cartagena 2026

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Es posible que haya un acercamiento entre el régimen y la oposición en Venezuela?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Las rejas no me han callado la verdad": Javier Tarazona, activista excarcelado en Venezuela a NTN24

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Definitivamente algo despertó después del 3 de enero": estudiantes universitarios se muestran esperanzados en un cambio hacia la democracia en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El papel de Delcy es recoger los vidrios y la basura que ellos mismos han dejado": Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano de Caracas

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

“Hay quienes dicen que quería provocar una reacción en Washington que no ha caído”: Polémica por petición de Petro a Estados Unidos por Maduro

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Tecnología, poder y corrupción: el análisis sobre el futuro político de América Latina

Ver más

Videos

Ver más
Avión de la aerolínea Satena - Foto de referencia: EFE
Accidente aéreo

Se conoce video dentro del avión de Satena minutos antes del accidente en el que murieron 15 personas

Líderes estudiantiles - EFE
Líderes

"Es una falta de respeto que pise la universidad de una forma tan descarada": líder venezolana sobre encaramiento de estudiantes a Delcy Rodríguez

Foto EFE
Régimen venezolano

“Si el régimen decide burlarse una vez más de Estados Unidos, habrá consecuencias”: Pedro Urruchurtu

Presidente Ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano
Foro Económico Internacional CAF

Indra Group proporcionará a Ucrania un radar táctico de largo alcance valorado en 37 millones de euros

.
Marco Rubio

Marco Rubio advierte a Delcy Rodríguez: "No se equivoquen, estamos preparados para usar la fuerza para asegurar la máxima cooperación"

Más de Economía

Ver más
Foto de referencia de PDVSA (AFP)
PDVSA

PDVSA confirma negociaciones con Estados Unidos para "la venta de volúmenes de petróleo"

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

"A Venezuela le irá mejor que nunca con nosotros, será muy rica": Trump anunció que habrá perforaciones en campos petroleros venezolanos muy pronto

Firme del tratado de libre comercio entre UE y Mercosur - Foto: EFE
Unión Europea

La Unión Europea y Mercosur firman histórico acuerdo de libre comercio: lo que sigue tras la firma y qué falta para su implementación definitiva

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden global y la lógica de la fuerza

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y su abstención cómplice ante crímenes de Irán

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
El secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, Dan Caine | Foto: AFP
Cae Maduro en Venezuela

Secretario Hegseth y general Caine revelan detalles de la captura de Maduro: "Un operativo sin fallas"

Donald Trump, presidente de Estados Unidos / FOTO: Captura de pantalla
Donald Trump

Médico explica el hematoma que le apareció a Donald Trump en su mano izquierda durante la inauguración de la “junta de paz” en Davos

Donald Trump y Claudia - Fotos AFP
Acuerdo comercial

Expertos analizan la actual relación entre México y Estados Unidos en cuanto al acuerdo comercial T-MEC

UE y Venezuela - Foto EFE de referencia
Cae Maduro en Venezuela

La Unión Europea plantea cuál es la "única manera para que Venezuela restaure la democracia" tras captura de Maduro

Despliegue del Comando Sur. (@Southcom)
Comando Sur

La operación del Comando Sur en el mar Caribe continuará pese a la captura del líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro

Tenista Coco Gauff | Foto: EFE
Coco Gauff

Coco Gauff se refirió a su ataque de ira en el que destrozó su raqueta tras quedar eliminada en el Abierto de Australia: "A veces solo necesito soltar la frustración"

OMS / FOTO: AFP
OMS

Estados Unidos concretó su salida de la Organización Mundial de la Salud, uno de los objetivos de Trump en su segunda administración

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre