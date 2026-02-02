Exportaciones de petróleo venezolano aumentaron a 800.000 barriles por día en enero bajo el control de EE. UU.; casi el doble desde la captura de Maduro

Tras la captura de Nicolás Maduro a comienzos de enero, las exportaciones de petróleo de Venezuela aumentaron a unos 800.000 barriles por día (bpd), en comparación a los 498.000 bpd en diciembre.

De acuerdo con datos de envío, contrastados por la Agencia Reuters, el fin de un bloqueo petrolero al país y la toma control sector por parte de Estados Unidos han permitido a los comerciantes transportar la mayoría de las exportaciones.

Cabe mencionar que para el mes de diciembre, la Administración del presidente republicano Donald Trump impuso un embargo al petróleo venezolano sancionado por EE. UU. como forma de presión al régimen de Maduro y confiscó siete petroleros.

Tal acción habría provocado la acumulación de más de 40 millones de barriles de crudo y combustible en tanques y buques en tierra los cuales no pudieron exportarse, obligando a la estatal petrolera PDVSA a bajar la producción a comienzos de año.

Los datos indican que, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos extendió las primeras licencias a los comerciantes de Trafigura y Vitol para comenzar exportar las existencias, la producción, el procesamiento y los envíos de petróleo se han acelerado.

Desde la captura de Maduro el 3 de enero, Estados Unidos tomó el control del sector y el presidente Trump dijo recientemente que Venezuela "hará más dinero en los seis próximos meses que el que hizo en los 20 años pasados".

La semana pasada, el Departamento del Tesoro emitió una licencia que autoriza negocios entre empresas estadounidenses y PDVSA, con lo que pueden exportar, almacenar, transportar y refinar petróleo venezolano.

En enero, Estados Unidos también recuperó su posición como principal destino individual del petróleo venezolano con unos 284.000 bpd enviados al territorio.

Finalmente, los datos muestran que Vitol y Trafigura exportaron unos 12 millones de barriles de crudo y combustible de Venezuela por medio de licencias estadounidenses, o alrededor de 392.000 bpd en enero.