NTN24
Viernes, 16 de enero de 2026
Dictadura en Venezuela

Delcy Rodríguez aparta a Alex Saab del Ministerio de Industrias y Producción del régimen venezolano: "agradezco al compañero su labor, asumirá nuevas responsabilidades"

enero 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Colaboradores del régimen venezolano, Delcy Rodríguez y Alex Saab - Fotos: EFE
La jefe encargada de la dictadura venezolana habló vía X de la "fusión" de dos ministerios.

La noche de este viernes 16 de enero, la jefe encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, anunció varios cambios en el gabinete ilegítimo que, por el momento, administra tras la captura y extracción del tirano Nicolás Maduro.

Entre las modificaciones aparece Alex Saab, quien ejercía como ministro del Poder Popular para la Industria y Producción Nacional del régimen.

A través de su cuenta en X, Rodríguez comunicó: “He decidido fusionar los ministerios del Poder Popular de Industrias y Producción Nacional y el de Comercio Nacional, carteras importantes para el avance económico del país. Esta nueva instancia será asumida por el ministro Luis Antonio Villegas”.

Asimismo, complementó: “Agradezco al compañero Álex Saab por su labor al servicio de la Patria; quien asumirá nuevas responsabilidades. ¡Sigamos avanzando por la prosperidad y el bienestar del pueblo venezolano!”.

¿Quién es Alex Saab?

De nacionalidad colombiana, este colaborador del régimen madurista fue arrestado en Cabo Verde el 12 de junio de 2020 cuando su avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional Amílcar Cabral en la Isla de Sal para recargar combustible.

Estados Unidos solicitó su extradición, la cual fue aprobada y se ejecutó el 16 de octubre de 2021.

Dos años más tarde, en diciembre de 2023, fue indultado por el gobierno de Joe Biden durante un intercambio de prisioneros con Venezuela.

A su llegada a Caracas, el dictador Nicolás Maduro lo designó como ministro del Poder Popular para la Industria y Producción Nacional.

Una vez consumado el arresto de Maduro, todo apunta a que Delcy Rodríguez se encuentra negociando con la Casa Blanca. Esto, bajo la premisa de una transición política en el país caribeño, solicitada por la administración Trump.

