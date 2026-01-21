Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció que en Venezuela siguen funcionando "centros de detención clandestinos"

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció que en Venezuela mantienen funcionado "centros de detención clandestinos".

Así lo aseguró la relatora especial para Venezuela de la entidad, Gloria Monique de Mees, ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).

"La persistencia de estas instalaciones pone de relieve la naturaleza estructural de las violaciones y la ausencia de una supervisión institucional efectiva", dijo.

Tras la captura de Nicolás Maduro, el régimen chavista, ahora a cargo de Delcy Rodríguez, ha adelantado algunas excarcelaciones de presos políticos. Sin embargo, la situación de derechos humanos en el país latinoamericano es alarmante, según indicó la CIDH.

De acuerdo con De Mees, que citó informaciones en poder de la CIDH, hasta el 19 de enero habían salido de prisión 143 detenidos políticos.

"La Comisión reitera la urgente necesidad de contar con información transparente, actualizada y verificable sobre las condiciones bajo las cuales se está liberando a los presos políticos", añadió.

Cabe mencionar que Venezuela permanece bajo "estado de conmoción exterior" decretado el 3 de enero luego de la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante una operación militar estadounidense en Caracas.

Ante eso, "la Comisión reitera su solicitud de información detallada y actualizada" sobre la aplicación de ese decreto, "particularmente respecto del número de personas detenidas en virtud de esta disposición legal y de los centros de detención donde se encuentran actualmente recluidas".

La presión de Estados Unidos sobre el régimen chavista llevó a la excarcelación de algunos presos políticos, que organismos de derechos humanos denuncian está siendo demasiado lenta.