Martes, 20 de enero de 2026
Ucrania

Ataque nocturno de Rusia deja a miles de hogares en la capital ucraniana sin calefacción en pleno invierno

enero 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Ucrania denuncia que Moscú busca quebrar la resistencia de los ucranianos.

En la noche del lunes un ataque ruso dejó sin calefacción a más de 5.600 edificios residenciales en Kiev, cuando las temperaturas en la capital ucraniana rondan los -14 °C, anunció el martes el alcalde Vitali Klitschko.

"Después de este ataque, 5.635 inmuebles residenciales están sin calefacción", indicó el regente en Telegram. "Una gran parte de la ciudad quedó sin agua corriente", agregó.

Una mujer resultó herida y varios edificios, dañados, incluida una escuela primaria, precisó Klitschko.

Estos nuevos bombardeos tienen lugar más de una semana después del peor ataque de Moscú contra la red energética de Kiev desde el inicio de su invasión a Ucrania hace casi cuatro años.

Ese ataque, perpetrado el 9 de enero, dejó sin calefacción a la mitad de la ciudad durante días, en medio de temperaturas gélidas.

Pero el del lunes no fue el único ataque de Rusia, pues el Ejército del Kremlin también atacó Kiev la madrugada de este martes con drones de combate de largo alcance, antes de disparar misiles crucero contra la capital y su entorno.

"Los servicios municipales y de energía trabajan por restaurar la calefacción, el agua y la electricidad en las residencias de Kiev", aseguró Klitschko.

El ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, Andrii Sibiga, afirmó el martes que esta ola de ataques rusos debe ser discutida en la cita del Foro Económico Mundial, que se celebra esta semana en Davos, Suiza.

"Los bárbaros ataques de [el presidente ruso Vladimir] Putin de esta mañana son una llamada de alerta a los líderes mundiales en Davos: el apoyo al pueblo ucraniano es urgente. No habrá paz en Europa sin una paz duradera en Ucrania", sostuvo Sibiga.

Rusia bombardea el sistema energético ucraniano desde el inicio de la invasión, con lo que, según Kiev, Moscú busca quebrar la resistencia de los ucranianos.

Tensión entre las fuerzas del régimen y los familiares de los presos políticos / FOTO: EFE
Presos políticos en Venezuela

Tensión entre las fuerzas del régimen y los familiares de los presos políticos en medio de la vigilia que se realizaba en El Helicoide

Familiares de presos políticos | Foto AFP
Presos políticos en Venezuela

Familiares de presos políticos piden a EE. UU. crear una comisión internacional para supervisar excarcelaciones en Venezuela

Maduro es trasladado a tribunal en Manhattan - Foto EFE
Donald Trump

¿Ha habido un cambio en Venezuela en la última semana como lo afirma el presidente Donald Trump?

Manifestantes piden libertad de presos políticos en Venezuela - Foto EFE
Represión en Venezuela

"No hay forma alguna de que podamos avanzar a la pacificación del país mientras existan rehenes y secuestrados políticos en Venezuela": dirigente nacional de Vente Venezuela

María Corina Machado, líder de la democracia en Venezuela - Foto: EFE
Presos políticos

"María Corina Machado elevó la voz de todos los presos políticos venezolanos en la reunión con el presidente Trump": José Rodríguez Araña, exprisionero político del régimen venezolano

