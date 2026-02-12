NTN24
Jueves, 12 de febrero de 2026
Jueves, 12 de febrero de 2026
Océano Pacífico

Nuevo corredor amazónico une a países latinoamericanos y redefine la logística regional

febrero 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Buque | Foto AFP
Buque | Foto AFP
El corredor brinda certezas operativas sobre tiempos de tránsito, costos finales y coordinación de flujos.

Perú y Brasil concretaron el primer transporte multimodal en el norte de la Amazonía, tras la reciente llegada al puerto de Yurimaguas-Nueva Reforma del primer lote de torta de soya proveniente del estado brasileño de Roraima.

o

Se trata del primer ejercicio operativo exitoso de transporte multimodal, que representa una prueba de campo de un corredor logístico alternativo de combinaciones de rutas terrestres y fluviales que podrían innovar la forma que circula la carga región.

De acuerdo con la Agencia de Promoción de la Inversión Privada del Perú, la carga confirma que la Amazonía puede ofrecer un corredor estratégico con reducción de costos, fortalecimiento de mercados regionales y una conexión efectiva en el océano pacifico.

La operación se llevo a cabo a través de una combinación novedosa de transporte terrestre y navegación fluvial, demostrando certezas operativas sobre tiempos de tránsito, costos finales y coordinación de flujos.

Asimismo, el corredor marco un paso importante para Roraima, estado de Brasil, el cual abre oportunidades para que su producción acceda a mercados lejanos sin tener que depender de las rutas tradicionales, puesto que están alejados de los principales hubs logísticos.

En cuestiones de mercado, inversionistas tienen previsto potencializar el corredor, entre ellos se destacan los terminales portuarios de Saramiriza y Sinchicuy, ubicados en la región de Iquitos.

La ejecución de estos proyectos requiere un monto aproximado de 205 millones de dólares, el cual estará destinado a elevar la capacidad de recepción, despacho y tránsito de mercancías.

o

Así como la Hidrovía Amazónica 2.0 que actualmente está en preparación bajo la modalidad de Asociación Público-Privada, con el objetivo de asegurar la navegabilidad de la carga durante todo el año.

Finalmente, en esa línea, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú ha encargado a Proinversión de liderar la implementación del Port Community System, herramienta destinada a mejorar la interoperabilidad logística.

Temas relacionados:

Océano Pacífico

Brasil

Perú

Transporte

Comercio

Sudamérica

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

El drama de la familia Sequea con cuatro integrantes presos del régimen venezolano y dos militares pedidos en extradición desde Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Esta generación fue la que salió a desconocer a Nicolás Maduro": líder universitaria venezolana sobre las multitudinarias manifestaciones en el país

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Diosdado Cabello se pronuncia de nuevo sobre la captura del dictador Maduro: "Se lo llevaron bajo el asedio de bombas, a mí la arrechera no se me ha quitado"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Es similar a lo que se vio con operación en Venezuela": expertos analizan medidas de EE. UU. sobre Cuba

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"No es normal que las exparejas hagan este tipo de acciones": secretaria de las Mujeres de Medellín sobre caso que conmociona a Colombia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Algo cambió en Venezuela": históricas manifestaciones en todo el país evidencian el miedo del régimen ante la presión de EE. UU.

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Colombia: ¿Continuará la izquierda en el poder o el 'péndulo político' se moverá a la derecha?

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia (EFE)
Régimen venezolano

"Sabemos que está vivo, pero en malas condiciones": hermana de Anyelo Heredia, militar preso del régimen, pide a Delcy Rodríguez poder verlo

Foto de referencia (EFE)
Manifestaciones

"Algo cambió en Venezuela": históricas manifestaciones en todo el país evidencian el miedo del régimen ante la presión de EE. UU.

Diosdado Cabello, cómplice de la dictadura venezolana - Foto: EFE
Diosdado Cabello

Diosdado Cabello se pronuncia de nuevo sobre la captura del dictador Maduro: "Se lo llevaron bajo el asedio de bombas, a mí la arrechera no se me ha quitado"

Carlos Julio Rojas | Foto: AFP
Excarcelaciones en Venezuela

"No me doblegaron y la dignidad me hizo libre": ex preso político venezolano Carlos Julio Rojas sobre su reciente excarcelación

Manifestaciones en Venezuela - AFP
Presos políticos

¿Qué impacto pueden tener las masivas manifestaciones por la libertad que tienen lugar en Venezuela?

Más de Actualidad

Ver más
Foto de referencia (EFE)
Drones

¿Incursión de drones desde México a EE. UU. abre las puertas para una respuesta militar contra el narco?

Jorge Rodríguez - AFP
Presos políticos en Venezuela

Jorge Rodríguez, quien ayer pedía "perdón porque no me gustan los presos", hace año y medio decía a gritos que Machado y González "tienen que ir presos"

Planta nuclear | Foto Canva
Central Nuclear

Japón reactiva la central nuclear más grande del mundo tras superar fallas técnicas

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La constitucionalización de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Foto de referencia (EFE)
Drones

¿Incursión de drones desde México a EE. UU. abre las puertas para una respuesta militar contra el narco?

Jorge Rodríguez - AFP
Presos políticos en Venezuela

Jorge Rodríguez, quien ayer pedía "perdón porque no me gustan los presos", hace año y medio decía a gritos que Machado y González "tienen que ir presos"

Radamel Falcao García, jugador de Millonarios - Foto AFP
Liga BetPlay Dimayor

Millonarios vs. Medellín y Atlético Nacional vs. América: los partidazos de la cuarta fecha de la Liga BetPlay Apertura 2026

El tenista alemán Alexander Zverev y el español Carlos Alcaraz. (EFE)
Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz avanza por primera vez a la final del Abierto de Australia: fanático captó gesto cuando quebró juego en el que Zverev sacaba para partido

Planta nuclear | Foto Canva
Central Nuclear

Japón reactiva la central nuclear más grande del mundo tras superar fallas técnicas

Donald Trump - AFP
Régimen cubano

Trump tilda a Cuba como "una nación fallida" y dice que "México va a dejar de enviarles petróleo"

Mineros en Colombia - Foto de referencia de EFE
Mina

Explosión en mina de Colombia deja seis personas atrapadas: "No tenemos certeza de si están con vida"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre