Nuevo corredor amazónico une a países latinoamericanos y redefine la logística regional

Perú y Brasil concretaron el primer transporte multimodal en el norte de la Amazonía, tras la reciente llegada al puerto de Yurimaguas-Nueva Reforma del primer lote de torta de soya proveniente del estado brasileño de Roraima.

Se trata del primer ejercicio operativo exitoso de transporte multimodal, que representa una prueba de campo de un corredor logístico alternativo de combinaciones de rutas terrestres y fluviales que podrían innovar la forma que circula la carga región.

De acuerdo con la Agencia de Promoción de la Inversión Privada del Perú, la carga confirma que la Amazonía puede ofrecer un corredor estratégico con reducción de costos, fortalecimiento de mercados regionales y una conexión efectiva en el océano pacifico.

La operación se llevo a cabo a través de una combinación novedosa de transporte terrestre y navegación fluvial, demostrando certezas operativas sobre tiempos de tránsito, costos finales y coordinación de flujos.

Asimismo, el corredor marco un paso importante para Roraima, estado de Brasil, el cual abre oportunidades para que su producción acceda a mercados lejanos sin tener que depender de las rutas tradicionales, puesto que están alejados de los principales hubs logísticos.

En cuestiones de mercado, inversionistas tienen previsto potencializar el corredor, entre ellos se destacan los terminales portuarios de Saramiriza y Sinchicuy, ubicados en la región de Iquitos.

La ejecución de estos proyectos requiere un monto aproximado de 205 millones de dólares, el cual estará destinado a elevar la capacidad de recepción, despacho y tránsito de mercancías.

Así como la Hidrovía Amazónica 2.0 que actualmente está en preparación bajo la modalidad de Asociación Público-Privada, con el objetivo de asegurar la navegabilidad de la carga durante todo el año.

Finalmente, en esa línea, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú ha encargado a Proinversión de liderar la implementación del Port Community System, herramienta destinada a mejorar la interoperabilidad logística.