Crónica de una audiencia que dejó ver transformación de Nicolás Maduro tras 200 días preso: delgado, resignado y distanciado de su esposa Cilia Flores

La transformación física de Nicolás Maduro tras 200 días de detención fue evidente en su tercera comparecencia ante la justicia estadounidense.

El derrocado dictador venezolano, visiblemente más delgado y vestido con el uniforme color caqui de reo, compareció este jueves ante el juez federal Alvin Hellerstein del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, quien estableció el primero de junio de 2027 como fecha de inicio del juicio por cargos de narcoterrorismo y conspiración para la importación de cocaína y armas.

La audiencia duró apenas 13 minutos, significativamente menos que las anteriores: la primera del 5 de enero se extendió 35 minutos y la segunda del 26 de marzo duró 25 minutos.

En este breve encuentro judicial, el magistrado Hellerstein aprobó el calendario procesal presentado conjuntamente por la fiscalía federal y los equipos de defensa de Maduro y su esposa Cilia Flores.

Durante la comparecencia, el abogado defensor Barry Pollack se presentó ante el juez como "abogado del presidente Nicolás Maduro", mientras que Mark Donnelly, representante legal de Flores, simplemente se identificó como "abogado de la señora Cilia Flores", evitando el título de primera dama.

El juez Hellerstein se limitó a saludarlos con un escueto "buenos días señora y señor".

La batalla legal más importante antes del juicio será la reclamación de inmunidad soberana. El 2 de septiembre de 2026 vence el plazo para que la defensa presente su primera ronda de mociones formales intentando anular el caso por jurisdicción, alegando inmunidad por el supuesto cargo de presidente de un Estado. Una segunda categoría de mociones buscaría apartar e invalidar pruebas del expediente.

El cronograma procesal establece fechas clave: el 22 de septiembre de 2026 cerrará la entrega de evidencia no clasificada; el 15 de noviembre de 2026 finalizará la entrega de evidencia clasificada; y el 11 de enero de 2027 será el plazo para mociones adicionales de la defensa. El 11 de marzo de 2027 se presentarán las réplicas finales bajo la Ley CIPA, que protege evidencia secreta de seguridad nacional.

Tanto Maduro como Flores cuentan con abogados de alto perfil. Barry Pollack, quien también defendió a Julian Assange, lidera la defensa de Maduro junto a Anna Estevao, especialista en litigio penal.

Mark Donnelly, experto en delitos de "cuello blanco" con más de 100 juicios en su trayectoria, representa a Flores. Los honorarios de estos profesionales se estiman entre 1.200 y 2.500 dólares por hora.

Un análisis del abogado Michael Rips publicado en The New York Times plantea una hipótesis jurídica controvertida: un antiguo tratado de extradición de 1922 entre Estados Unidos y Venezuela podría obligar a suspender el proceso y remitir el asunto a arbitraje internacional, lo que potencialmente resultaría en la liberación de Maduro si se determina que su captura violó dicho tratado.

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Entre los posibles testigos contra Maduro figuran Alex Saab, considerado su principal testaferro, quien fue recapturado en mayo y está detenido en Miami; el general Clíver Alcalá Cordones, condenado a 21 años y ocho meses; y Hugo "El Pollo" Carvajal, exjefe de inteligencia que se declaró culpable de narcotráfico y cuya sentencia ha sido aplazada indefinidamente, señal de que continúa colaborando con la fiscalía.

Inicia de esta manera un camino judicial que no será sencillo ni lineal, con importantes testimonios de personas que poseen información que podría ser determinante en este proceso. La comunidad internacional observa con atención cada movimiento, no solo por su impacto en Venezuela, sino por lo que representa en el ámbito de la justicia transnacional y los derechos humanos.