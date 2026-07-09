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Entre lágrimas, Natalia Jiménez anunció qué pasará con su hija tras 5 años de luchar por ella: “Hay que seguir adelante, aunque el camino parezca imposible”

julio 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Natalia Jiménez - AFP
Natalia Jiménez - AFP
La cantante aprovechó y envió un mensaje de aliento para otras madres que viven lo mismo: “No pierdan la esperanza”.

La cantante española, Natalia Jiménez, compartió con sus seguidores uno de los momentos más emotivos de su vida al revelar la victoria en el proceso legal que sostenía desde hace varios años con su exesposo, Daniel Trueba, padre de su única hija, Alessandra.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, la exintegrante de la agrupación La Quinta Estación anunció que un tribunal de los Estados Unidos autorizó la solicitud para poder vivir junto a su hija sin las restricciones que tenía debido a este proceso legal.

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Quiero compartir una noticia muy importante para mí. Desde hace varios años he estado inmersa en una batalla legal por los derechos relacionados con la crianza de mi hija. Han sido procesos muy largos, complicados y costosos, especialmente aquí en Estados Unidos”, indicó.

Asimismo, la cantante señaló que la decisión judicial marca un nuevo comienzo junto a su hija, ya que les permitirá establecerse las dos en un entorno más tranquilo.

Hoy es un día muy feliz para nuestra familia porque el juez aceptó que podamos reubicarnos con Alessandra para vivir juntas, sin tantas dificultades, sin tantos obstáculos y con la posibilidad de planear la vida que ella merece, una vida en paz y lejos de los conflictos”, aseguró.

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Del mismo modo, Natalia no pudo contener el llanto al recordar todo lo que ha tenido que atravesar para poder llegar a esta decisión y agradeció a sus familiares y amigos por el apoyo que recibió a lo largo del proceso que vivió.

“Esto ha sido posible gracias al esfuerzo de muchos años de lucha. Gracias a todas las personas que nos apoyaron con sus oraciones, con sus palabras de ánimo y por estar presentes en los momentos más difíciles. A nuestros amigos en México, Estados Unidos, Colombia y Puerto Rico, gracias de corazón”, dijo.

Finalmente, la cantante aprovechó para enviar un mensaje de aliento a otras mujeres y recordar los problemas económicos que enfrentó y que la llevaron a ser duramente criticada.

No pierdan la esperanza. Muchas veces esperan que una se rinda, pero como madres hacemos lo que sea necesario por nuestros hijos. Hay que seguir adelante, aunque el camino parezca imposible”.

“Hace seis años estaba en bancarrota y muchas personas se burlaban de mí, asegurando que nunca iba a salir adelante. Hoy puedo decir que aquí estoy, comenzando una nueva etapa con mi hija y muy agradecida con todos los que nunca dejaron de creer en mí”, concluyó la artista.

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