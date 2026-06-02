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Martes, 02 de junio de 2026
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Ataque al régimen de Irán

Comando Central de EE. UU. atacó con un misil a un petrolero con bandera de Botsuana, impidiendo que llegara a un puerto del régimen de Irán

junio 2, 2026
Por: Saúl Montes
Ataque de EE.UU. a buque en Medio Oriente - Captura de video
Ataque de EE.UU. a buque en Medio Oriente - Captura de video
El mando militar en Medio Oriente indicó que se trató del buque M/T Lexie.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó que atacó con un misil a un petrolero vacío que intentaba navegar hacia un puerto iraní en el Golfo Pérsico el 2 de junio.

Mediante un comunicado en X, el mando militar en Medio Oriente indicó que se trató del buque M/T Lexie, con bandera de Botsuana, mientras que transitaba por aguas internacionales en dirección a la isla de Kharg.

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“La tripulación del barco ignoró repetidas advertencias y desobedeció las órdenes de las fuerzas estadounidenses en múltiples ocasiones durante un período de 24 horas”, detalló.

Ante la negativa del buque de acatar el bloqueo, el CENTCOM indicó que un avión disparó un misil Hellfire contra la sala de máquinas, impidiendo que el petrolero llegara a Irán.

El Comando Central no proporcionó detalles sobre si hubo víctimas en el ataque.

Desde el 13 de abril, Estados Unidos comenzó a implementar el bloqueo de todo el tráfico marítimo que entra y sale de los puertos iraníes.

Hasta la fecha, las fuerzas de EE. UU. han inmovilizado seis buques comerciales y desviado 122 mientras continúa el alto el fuego con Irán, según el último reporte actualizado.

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El reciente ataque se conoce unos días después de que se informara de un evento similar en el que el Ejército inmovilizó un carguero con bandera de Gambia después de no obedecer las advertencias.

Las fuerzas del régimen iraní mantienen cerrado el paso por el estrecho de Ormuz desde que Estados Unidos e Israel atacaron a Irán el 28 de febrero.

Entretanto, Washington comenzó a imponer un bloqueo a los puertos del régimen, asfixiando su economía.

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