NTN24
Domingo, 31 de mayo de 2026
Domingo, 31 de mayo de 2026
Comando Sur

Comando Sur de EE. UU. confirma nuevo ataque contra narcolancha en el Pacífico Oriental: así quedó registrado en video

mayo 31, 2026
Por: Redacción NTN24
Comando Sur confirma nuevo ataque letal contra narcolancha en el Pacífico Oriental: así quedó registrado en video
Comando Sur confirma nuevo ataque letal contra narcolancha en el Pacífico Oriental: así quedó registrado en video
En una publicación en X, el Comando Sur dijo que "la embarcación transitaba por rutas conocidas del narcotráfico en el Pacífico oriental y estaba involucrada en operaciones de narcotráfico".

El Comando Sur de Estados Unidos confirmó este sábado un ataque letal contra una embarcación en el Pacífico oriental en el que murieron tres hombres, dijeron funcionarios.

En una publicación en X, el Comando Sur dijo que "la embarcación transitaba por rutas conocidas del narcotráfico en el Pacífico oriental y estaba involucrada en operaciones de narcotráfico".

“El 30 de mayo, bajo la dirección del comandante de SOUTHCOM, el general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por Organizaciones Terroristas Designadas”, indicaron.

“La inteligencia confirmó que el buque transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaba involucrado en operaciones de narcotráfico. Tres narco-terroristas masculinos fueron abatidos durante esta acción. Ninguna fuerza militar de EE.UU. resultó herida”, agregó.

o

Imágenes en blanco y negro que acompañaban la publicación mostraban la embarcación en mar abierto antes de quedar envuelta en una gran explosión.

Las fuerzas armadas lanzaron la operación "Lanza del Sur" (Southern Spear) a inicios de septiembre, al Trump insistir que Washington está, en la práctica, en guerra con los carteles de la droga que operan en América Latina.

Pero su administración no ha aportado evidencia definitiva de que las embarcaciones atacadas estén involucradas en el tráfico de drogas.

Expertos legales y grupos de derechos humanos señalan que los ataques podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, ya que al parecer han tenido como blanco a civiles que no representan una amenaza inmediata para Estados Unidos.

Temas relacionados:

Comando Sur

Estados Unidos

Narcolancha

Ataque

Muertos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Registrador de Colombia responde en cuánto tiempo se conocerán los resultados de las elecciones presidenciales: "Tendremos datos muy concluyentes"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Como un “gesto de inmensa altura” califican el pedido de Edmundo González de que haya elecciones en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

El presidente legítimo de Venezuela, Edmundo González, reafirma la necesidad de elecciones tras la publicación del Manifiesto de Panamá

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Militar cubano exiliado rompe el silencio: "Pienso que los soldados cubanos van a desobedecer"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Entendí que el poder es efímero pero el servicio es eterno”: Keiko Fujimori sobre los retos que enfrenta Perú en una elección que definirá el modelo económico y democrático del país

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Irán: Lo que deja la "lluvia negra" de la guerra

Ver más

Videos

Ver más
Raúl Castro, dictador cubano - Foto: EFE
Golpe al régimen de Cuba

"Es Raúl Castro dando la orden": Wilfrido Cancio, periodista que reveló el audio del dictador cuando manda el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate

ELN | Foto AFP
Guerrilla del ELN

NTN24 conoció desgarradora prueba de supervivencia de hombre que lleva secuestrado por el ELN más de un año en Colombia

Marco Rubio - AFP
Cuba

"El presidente Trump ofrece un nuevo camino entre EE. UU. y una nueva Cuba": contundente mensaje de Marco Rubio al pueblo cubano en medio de la presión al régimen

El dictador cubano Raúl Castro - Foto EFE
Raúl Castro

"Es un día glorioso para el pueblo de Cuba; por fin se hace justicia después de décadas": congresistas de Estados Unidos celebran acusación contra Raúl Castro

Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, jefes del régimen venezolano / Alex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro - Fotos: EFE
Dictadura en Venezuela

¿Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez pueden desligarse como pretenden de acusaciones de Alex Saab en Estados Unidos?

Más de Actualidad

Ver más
Nayib Bukele, presidente de El Salvador - Fotos: X / EFE
El Salvador

'Plan Cero Ocio': Bukele presenta nuevas escuelas con pupitres, sillas y mesas fabricadas por reclusos

Misil | Foto Canva
Brasil

Millonaria apuesta militar: Brasil refuerza la frontera venezolana con nuevos misiles

Elecciones | Foto AFP
Colombia elecciones

¿Hay garantías para elecciones en Colombia? denuncian riesgo en 386 municipios por amenazas y hostigamientos

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Venezuela

El Manifiesto de Panamá

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Naturaleza

El Norte vuelve a contabilizar la naturaleza del Sur… y otra vez olvida pagarla

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Gobierno de Bolivia

Captura inmediata de Evo Morales es fundamental para una Bolivia próspera y segura

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Nayib Bukele, presidente de El Salvador - Fotos: X / EFE
El Salvador

'Plan Cero Ocio': Bukele presenta nuevas escuelas con pupitres, sillas y mesas fabricadas por reclusos

Neymar - AFP
Neymar

Neymar se perdería el debut de Brasil en el Mundial por la lesión que sufrió en un partido con Santos

Misil | Foto Canva
Brasil

Millonaria apuesta militar: Brasil refuerza la frontera venezolana con nuevos misiles

Elecciones | Foto AFP
Colombia elecciones

¿Hay garantías para elecciones en Colombia? denuncian riesgo en 386 municipios por amenazas y hostigamientos

El senador y candidato a la Presidencia de Brasil por el Partido Liberal (PL), Flávio Bolsonaro. (EFE)
Brasil

Flávio Bolsonaro visitó la Casa Blanca y pidió a Trump que declare terroristas a bandas criminales brasileñas

Desmanes en el estadio Atanasio Girardot de Medellín - Foto: EFE
Copa Libertadores

Conmebol confirma drástica sanción contra equipo colombiano tras desmanes en Copa Libertadores que terminaron con la suspensión del encuentro

Shakira, cantante colombiana - Foto: EFE
Canción de Shakira

Shakira anunció que donará todo lo recaudado de la canción oficial del Mundial 2026 'Dai Dai' para la educación de niños necesitados

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre