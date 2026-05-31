Comando Sur de EE. UU. confirma nuevo ataque contra narcolancha en el Pacífico Oriental: así quedó registrado en video

El Comando Sur de Estados Unidos confirmó este sábado un ataque letal contra una embarcación en el Pacífico oriental en el que murieron tres hombres, dijeron funcionarios.

En una publicación en X, el Comando Sur dijo que "la embarcación transitaba por rutas conocidas del narcotráfico en el Pacífico oriental y estaba involucrada en operaciones de narcotráfico".

“El 30 de mayo, bajo la dirección del comandante de SOUTHCOM, el general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por Organizaciones Terroristas Designadas”, indicaron.

“La inteligencia confirmó que el buque transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaba involucrado en operaciones de narcotráfico. Tres narco-terroristas masculinos fueron abatidos durante esta acción. Ninguna fuerza militar de EE.UU. resultó herida”, agregó.

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Imágenes en blanco y negro que acompañaban la publicación mostraban la embarcación en mar abierto antes de quedar envuelta en una gran explosión.

Las fuerzas armadas lanzaron la operación "Lanza del Sur" (Southern Spear) a inicios de septiembre, al Trump insistir que Washington está, en la práctica, en guerra con los carteles de la droga que operan en América Latina.

Pero su administración no ha aportado evidencia definitiva de que las embarcaciones atacadas estén involucradas en el tráfico de drogas.

Expertos legales y grupos de derechos humanos señalan que los ataques podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, ya que al parecer han tenido como blanco a civiles que no representan una amenaza inmediata para Estados Unidos.