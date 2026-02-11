“Confirmo que existe una generación dispuesta a asumir un rol activo”: Edmundo González tras un encuentro con jóvenes representantes de Federaciones de Centros Universitarios
Este miércoles previo al Día de la Juventud en Venezuela, el presidente democrático de los venezolanos, Edmundo González Urrutia, dio a conocer de manera virtual que llevó a cabo un encuentro con jóvenes representantes de federaciones de centros universitarios, con los cuales conversó sobre los desafíos a los que se han tenido que enfrentar en su “vida universitaria” y sobre su deseo de alcanzar una “democracia” con base en la “responsabilidad, organización y constancia”.
“Confirmo que existe una generación dispuesta a asumir un rol activo (…) Su apuesta es restituir su carácter universal y exigible, no como consigna, sino como práctica cotidiana en la vida académica, social y política”, indicó González Urrutia.
Para el electo mandatario de los venezolanos, resaltó que fue “un intercambio franco, sin eufemismos” y que los jóvenes son conscientes de las “limitaciones que atraviesan su vida universitaria”, en la cual enfrentan diversas situaciones en materia de transportes, becas y alimentación.
De acuerdo con Edmundo González, los integrantes de federaciones de centros universitarios le “transmitieron determinación y una comprensión madura de que la democracia se construye con responsabilidad, organización y constancia”.
El electo presidente de Venezuela dejó claro que los jóvenes tienen una conciencia clara de su futuro por el cual se encuentran dispuestos a defender con la finalidad de alcanzar la libertad y la oportunidad de restablecer sus derechos.
“Hay en esta generación una conciencia clara de que el futuro no es una abstracción. Les pertenece y están dispuestos a defenderlo. Esa convicción, expresada con serenidad y firmeza, resulta especialmente significativa en el contexto actual y reafirma la importancia de garantizar libertades y derechos sin exclusiones”, expresó.
“¡Gracias por encarnar una juventud que no se resigna y que asume su tiempo con determinación!”, sentenció Edmundo González Urrutia, previo a la conmemoración del Día de la Juventud, que se celebra cada 12 de febrero en Venezuela.