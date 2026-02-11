NTN24
Miércoles, 11 de febrero de 2026
Edmundo González

“Confirmo que existe una generación dispuesta a asumir un rol activo”: Edmundo González tras un encuentro con jóvenes representantes de Federaciones de Centros Universitarios

febrero 11, 2026
Por: Natalya Baquero González
Edmundo González - Foto: AFP
De acuerdo con González Urrutia, los jóvenes tienen una conciencia clara de su futuro, por lo cual se encuentran dispuestos a defenderlo.

Este miércoles previo al Día de la Juventud en Venezuela, el presidente democrático de los venezolanos, Edmundo González Urrutia, dio a conocer de manera virtual que llevó a cabo un encuentro con jóvenes representantes de federaciones de centros universitarios, con los cuales conversó sobre los desafíos a los que se han tenido que enfrentar en su “vida universitaria” y sobre su deseo de alcanzar una “democracia” con base en la “responsabilidad, organización y constancia”.

“Confirmo que existe una generación dispuesta a asumir un rol activo (…) Su apuesta es restituir su carácter universal y exigible, no como consigna, sino como práctica cotidiana en la vida académica, social y política”, indicó González Urrutia.

Para el electo mandatario de los venezolanos, resaltó que fue “un intercambio franco, sin eufemismos” y que los jóvenes son conscientes de las “limitaciones que atraviesan su vida universitaria”, en la cual enfrentan diversas situaciones en materia de transportes, becas y alimentación.

De acuerdo con Edmundo González, los integrantes de federaciones de centros universitarios le “transmitieron determinación y una comprensión madura de que la democracia se construye con responsabilidad, organización y constancia”.

El electo presidente de Venezuela dejó claro que los jóvenes tienen una conciencia clara de su futuro por el cual se encuentran dispuestos a defender con la finalidad de alcanzar la libertad y la oportunidad de restablecer sus derechos.

“Hay en esta generación una conciencia clara de que el futuro no es una abstracción. Les pertenece y están dispuestos a defenderlo. Esa convicción, expresada con serenidad y firmeza, resulta especialmente significativa en el contexto actual y reafirma la importancia de garantizar libertades y derechos sin exclusiones”, expresó.

“¡Gracias por encarnar una juventud que no se resigna y que asume su tiempo con determinación!”, sentenció Edmundo González Urrutia, previo a la conmemoración del Día de la Juventud, que se celebra cada 12 de febrero en Venezuela.

