NTN24
Miércoles, 11 de febrero de 2026
Tottenham

Club que aseguró su cupo en los octavos de final de la Champions League despidió a su técnico tras dura derrota

febrero 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Partido de Champions League. (AFP)
El club despidió a su entrenador tras completar ocho partidos seguidos sin victorias, una racha negativa sin precedentes desde 2008.

El Tottenham de Inglaterra anunció este miércoles el despido de su entrenador, el danés Thomas Frank, apenas ocho meses después de acceder al cargo y al día siguiente de una undécima derrota en la Premier League que acerca al club londinense a la zona de descenso.

"Los resultados y el rendimiento han llevado al Consejo a concluir que un cambio en este momento de la temporada es necesario", justificó la dirección del club en un comunicado, unas horas después de la derrota 2-1 contra Newcastle.

Ese resultado eleva a ocho partidos consecutivos sin ganar la mala racha del Tottenham, que no llevaba tantos partidos sin conocer la victoria desde octubre de 2008.

Los Spurs sólo han ganado dos de sus 17 últimos partidos en Premier League, para un total de 12 puntos.

El club londinense ocupa actualmente la posición 16 de la clasificación del campeonato inglés, solo cinco puntos por encima de la zona de descenso que marca el West Ham.

Fuera también de las dos copas nacionales, las únicas alegrías que ha dado el equipo a sus aficionados esta temporada ha sido en Europa, ya que los Spurs acabaron en la cuarta posición de la fase liga de la Champions y esperan rival en los octavos de final, con el Atlético de Madrid como uno de los posibles adversarios en esa eliminatoria

La historia se repite tras una temporada pasada acabada con un título en la Liga Europa y un puesto 17 en el campeonato, una posición indigna del nivel de uno de los principales equipos del campeonato y que provocó el despido del australiano Ange Postecoglou.

El exentrenador de Brondby y Brentford llevaba semanas en el punto de mira de los aficionados debido al bajo rendimiento y a un juego considerado incompatible con la cultura ofensiva del club.

El descontento, no obstante, va más allá del caso de Frank. La afición protesta habitualmente contra la directiva del club por diversos motivos, empezando por el precio de las entradas y la política de fichajes.

Antes de su despido, el técnico danés tenía una docena de jugadores de baja, en su mayoría titulares en potencia (Pedro Porro, Rodrigo Bentancur, James Maddison, Mohammed Kudus, Dejan Kulusevski y Richarlison), debido a lesiones.

Esta situación llevó incluso al capitán del equipo, el argentino Cristian Romero, a criticar recientemente la inactividad del club en el mercado de fichajes de enero y expresar su descontento por la falta de refuerzos.

Temas relacionados:

Tottenham

Fútbol inglés

Despidos

Entrenador

Director técnico

Inglaterra

Premier League

Liga Inglesa

Ramón Guanipa y Juan Pablo Guanipa - EFE
Presos políticos

"No puede hablar o salir en entrevistas, ahora sí está totalmente silenciado": hijo de Juan Pablo Guanipa relata situación de su padre tras medida de "casa por cárcel" impuesta por el régimen

Manifestación por los presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Ley de Amnistía

"Este proyecto, como fue presentado, no es ningún proyecto de amnistía y no sirve de nada": abogado especialista sobre ley de amnistía propuesta por el régimen venezolano

Tamara Sujú | Foto: EFE
Corte Penal Internacional

Caso Venezuela ante la Corte Penal Internacional entra en un momento clave, según la activista venezolana Tamara Sujú

Foto de referencia
Presos políticos

“Luego de las palizas los encerraban en una celda de 1.20 metros con 20 presos, las paredes lloraban por el sudor”: crudo relato de exprisionero político venezolano

Presos políticos en Venezuela - EFE
Militares presos

"Hasta que mi hijo no salga y, hasta que salgan todos los presos políticos, de aquí no me retiro": madre del teniente José Ángel Barreno que espera a las afueras de la cárcel de El Rodeo hace 33 días

