Trump celebra cercanía con "nuevo grupo de personas" de Venezuela para lograr la independencia energética de Estados Unidos

El presidente Donald Trump celebró este miércoles el acercamiento con Venezuela del último mes en busca de aumentar el poder energético de Estados Unidos.

Durante un evento en el Salón Oval de la Casa Blanca, el mandatario estadounidense aseguró que tiene un “nuevo grupo de personas” de Venezuela que le han facilitado millones de barriles de petróleo.

“Para reafirmar nuestro compromiso con la independencia energética de Estados Unidos y el dominio energético, vamos a ser dominantes y somos dominantes en este momento”, dijo Trump.

"Tenemos un nuevo grupo de personas con el que nos hemos acercado mucho, llamado Venezuela de donde estamos tomando petróleo", agregó.

Por último, el jefe de Estado de la Unión Americana aseguró que 50 millones de barriles llegarán próximamente a Houston para su procesamiento.

“Tenemos 50 millones de barriles que estamos flotando ahora mismo hacia Houston para ser refinados y estamos obteniendo energía de todas las fuentes diferentes”, indicó.

Cabe resaltar que las palabras de Trump se dan en medio de la visita a Caracas de su secretario de energía, Chris Wright, quien este miércoles se reunió con Delcy Rodríguez.

"¡Viva Venezuela y viva Estados Unidos!", dijo Wright al término de una declaración conjunta en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas.

Trump "está apasionadamente comprometido con transformar por completo la relación entre Estados Unidos y Venezuela", aseguró Wright.

Wright llegó a Venezuela el mismo miércoles y tiene previsto visitar algunos campos petroleros en Venezuela, según informó más temprano su despacho.

El funcionario de Estados Unidos viajará a Monagas y Barcelona para inspeccionar la infraestructura petrolera de las empresas venezolanas.