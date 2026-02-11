Secretario de energía de EE. UU. dice que buscará un "aumento drástico" de la producción petrolera en Venezuela tras reunirse con Delcy Rodríguez

Este miércoles, se llevó a cabo la reunión entre el secretario de energía de Estados Unidos, Chris Wright, y Delcy Rodríguez, en Miraflores.

El presidente Donald Trump está "apasionadamente comprometido" con transformar la relación de Estados Unidos con Venezuela, dijo el funcionario tras el encuentro en Caracas.

El secretario Chris Wright es el más alto funcionario de Estados Unidos en visitar Venezuela desde la intervención militar el 3 de enero, que terminó en la captura de Nicolás Maduro.

"¡Viva Venezuela y viva Estados Unidos!", dijo Wright al término de una declaración conjunta en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas.

Ambos países no tienen relaciones diplomáticas desde 2019, aunque avanzan en su reanudación.

Trump "está apasionadamente comprometido con transformar por completo la relación entre Estados Unidos y Venezuela", aseguró Wright.

Rodríguez gobierna bajo presión de Trump. Al asumir el poder tras la caída de Maduro, cedió control del petróleo a Washington e impulsa una amnistía general, que lleve a la liberación de centenares de presos políticos.

La agenda del encuentro, dijo la gobernante, abordó el "establecimiento de una asociación productiva a largo tiempo que permita una agenda energética (...) beneficiosa para ambos países".

"Podemos impulsar un aumento drástico de la producción de petróleo venezolana, de la producción de gas natural venezolana", señaló el secretario. "Todo ello para aumentar las oportunidades de empleo, los salarios y la calidad de vida de todos los venezolanos", agregó.

A la reunión también asistieron Héctor Obregón, presidente de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), y Félix Plasencia, representante diplomático de Venezuela ante Estados Unidos. La encargada de negocios estadounidense en Caracas, Laura Dogu, estuvo igualmente presente.

Wright llegó a Venezuela el mismo miércoles y tiene previsto visitar algunos campos petroleros en Venezuela, según informó más temprano su despacho.