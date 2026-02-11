NTN24
Miércoles, 11 de febrero de 2026
Miércoles, 11 de febrero de 2026
Chris Wright

Secretario de energía de EE. UU. dice que buscará un "aumento drástico" de la producción petrolera en Venezuela tras reunirse con Delcy Rodríguez

febrero 11, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
El secretario de energía de EE. UU., Chris Wright, y Delcy Rodríguez - Foto: EFE
El secretario de energía de EE. UU., Chris Wright, y Delcy Rodríguez - Foto: EFE
"¡Viva Venezuela y viva Estados Unidos!", dijo Wright al término de una declaración conjunta en el palacio de Miraflores en Caracas.

Este miércoles, se llevó a cabo la reunión entre el secretario de energía de Estados Unidos, Chris Wright, y Delcy Rodríguez, en Miraflores.

El presidente Donald Trump está "apasionadamente comprometido" con transformar la relación de Estados Unidos con Venezuela, dijo el funcionario tras el encuentro en Caracas.

El secretario Chris Wright es el más alto funcionario de Estados Unidos en visitar Venezuela desde la intervención militar el 3 de enero, que terminó en la captura de Nicolás Maduro.

o

"¡Viva Venezuela y viva Estados Unidos!", dijo Wright al término de una declaración conjunta en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas.

Ambos países no tienen relaciones diplomáticas desde 2019, aunque avanzan en su reanudación.

Trump "está apasionadamente comprometido con transformar por completo la relación entre Estados Unidos y Venezuela", aseguró Wright.

Rodríguez gobierna bajo presión de Trump. Al asumir el poder tras la caída de Maduro, cedió control del petróleo a Washington e impulsa una amnistía general, que lleve a la liberación de centenares de presos políticos.

La agenda del encuentro, dijo la gobernante, abordó el "establecimiento de una asociación productiva a largo tiempo que permita una agenda energética (...) beneficiosa para ambos países".

"Podemos impulsar un aumento drástico de la producción de petróleo venezolana, de la producción de gas natural venezolana", señaló el secretario. "Todo ello para aumentar las oportunidades de empleo, los salarios y la calidad de vida de todos los venezolanos", agregó.

o

A la reunión también asistieron Héctor Obregón, presidente de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), y Félix Plasencia, representante diplomático de Venezuela ante Estados Unidos. La encargada de negocios estadounidense en Caracas, Laura Dogu, estuvo igualmente presente.

Wright llegó a Venezuela el mismo miércoles y tiene previsto visitar algunos campos petroleros en Venezuela, según informó más temprano su despacho.

Temas relacionados:

Chris Wright

Secretario

Energía

Petróleo en Venezuela

Delcy Rodríguez

Palacio de Miraflores

Donald Trump

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Luego de las palizas los encerraban en una celda de 1.20 metros con 20 presos, las paredes lloraban por el sudor”: crudo relato de exprisionero político venezolano

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Los Rodríguez siguen militando en el PSUV? Crecen dudas por video que resurgió en redes y que califican de “estrategia” de los encargados del régimen venezolano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"No nos están liberando, nos están cambiando de lugar de reclutamiento": Yerwin Torrealba, víctima de la dictadura venezolana

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Es similar a lo que se vio con operación en Venezuela": expertos analizan medidas de EE. UU. sobre Cuba

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"No es normal que las exparejas hagan este tipo de acciones": secretaria de las Mujeres de Medellín sobre caso que conmociona a Colombia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Revuelo en Ecuador: ¿en qué consisten los casos ‘Goleada’ y ‘Triple A’ por los que arrestaron al alcalde de Guayaquil?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Colombia: ¿Continuará la izquierda en el poder o el 'péndulo político' se moverá a la derecha?

Ver más

Videos

Ver más
Ramón Guanipa y Juan Pablo Guanipa - EFE
Presos políticos

"No puede hablar o salir en entrevistas, ahora sí está totalmente silenciado": hijo de Juan Pablo Guanipa relata situación de su padre tras medida de "casa por cárcel" impuesta por el régimen

Manifestación por los presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Ley de Amnistía

"Este proyecto, como fue presentado, no es ningún proyecto de amnistía y no sirve de nada": abogado especialista sobre ley de amnistía propuesta por el régimen venezolano

Tamara Sujú | Foto: EFE
Corte Penal Internacional

Caso Venezuela ante la Corte Penal Internacional entra en un momento clave, según la activista venezolana Tamara Sujú

Foto de referencia
Presos políticos

“Luego de las palizas los encerraban en una celda de 1.20 metros con 20 presos, las paredes lloraban por el sudor”: crudo relato de exprisionero político venezolano

Presos políticos en Venezuela - EFE
Militares presos

"Hasta que mi hijo no salga y, hasta que salgan todos los presos políticos, de aquí no me retiro": madre del teniente José Ángel Barreno que espera a las afueras de la cárcel de El Rodeo hace 33 días

Más de Actualidad

Ver más
Visa - Foto Canva de referencia
visas

Estados Unidos suspenderá a partir del 21 de enero el procesamiento de visas de inmigrante de 75 países, entre ellos Colombia, Brasil y Uruguay

Juan Pablo Guanipa (AFP)
Juan Pablo Guanipa

Congresistas republicanos señalan que traslado de Juan Pablo Guanipa a Maracaibo se logró con presión del Gobierno Trump

Miles de evacuados por las lluvias en España y Portugal - Foto AFP
España

Miles de evacuados por las lluvias en España y Portugal: el mal tiempo obligaría a cambiar los centros de votación

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La constitucionalización de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Luis Díaz | Foto: AFP
Luis Díaz

Luis Díaz es reconocido como el autor del mejor gol del 2025 de la Bundesliga: "Cuando veo el gol, no puedo creer que lo haya marcado yo"

Arquero de Cruzeiro Cássio Ramos | Foto: AFP
Fútbol brasileño

De no creer: árbitro tuvo que parar un partido para que portero pudiera ir al baño durante importante campeonato en Brasil

Visa - Foto Canva de referencia
visas

Estados Unidos suspenderá a partir del 21 de enero el procesamiento de visas de inmigrante de 75 países, entre ellos Colombia, Brasil y Uruguay

Juan Pablo Guanipa (AFP)
Juan Pablo Guanipa

Congresistas republicanos señalan que traslado de Juan Pablo Guanipa a Maracaibo se logró con presión del Gobierno Trump

Agujero negro | Foto Canva
Agujero negro

Científicos observan la impresionante resurrección cósmica de un agujero que llevaba más de 100 millones de años dormido

Miles de evacuados por las lluvias en España y Portugal - Foto AFP
España

Miles de evacuados por las lluvias en España y Portugal: el mal tiempo obligaría a cambiar los centros de votación

Avión de combate | Foto U.S. Navy
Aviones de combate

Estados Unidos muestra en Europa nuevo avión de guerra de gran velocidad que podría estar en funcionamiento próximamente

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre