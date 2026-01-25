Delcy Rodríguez llama a "alcanzar acuerdos" con la oposición tras más de 20 días de la captura de Maduro por parte de Estados Unidos

La encargada del régimen en Venezuela, Delcy Rodríguez, llamó a "alcanzar acuerdos" con la oposición para lograr la "paz" tras más de 20 días de la captura del dictador Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, que ahora dice controlar el país.

Rodríguez, que asumió el poder de forma temporal luego de la captura de Maduro el 3 de enero durante un operativo militar en Caracas, dijo que "no puede haber diferencias ni políticas ni partidistas cuando se trata de la paz de Venezuela".

Y añadió: "Desde las diferencias tenemos que hablarnos con respeto. Desde las diferencias tenemos que encontrarnos y alcanzar acuerdos".

La nueva cabeza del régimen chavista habló desde el costero estado de La Guaira en un discurso emitido por el canal estatal VTV.

Desde que Rodríguez asumió el poder en Venezuela dio un giro en la maltrecha relación entre Caracas y Washington, al tiempo que se comprometió a liberar un "número importante" de presos políticos.

Antes de llamar a la oposición a "alcanzar acuerdos" para lograr la "paz", la encargada del régimen solicitó al jefe del Parlamento, su hermano Jorge Rodríguez, un encuentro con los diferentes sectores políticos en el país con "resultados concretos, inmediatos".

"Que sea un diálogo político venezolano donde no se impongan más las órdenes externas, ni desde Washington ni desde Bogotá o Madrid, un diálogo político nacionalizado (...) que sea por el bien común de Venezuela", dijo el viernes.

En cuanto al tema de presos políticos, asegura haber llevado a cabo un total de 626 excarcelaciones desde diciembre, aunque la cifra contrasta con reportes de organizaciones como Foro Penal, defensora de dicha población, que contabiliza 269 en el mismo periodo.

Actualmente, más de 700 personas siguen detenidas por motivos políticos, según esa organización.

Por su parte, los familiares de los presos políticos denuncian un proceso a cuentagotas desde el 8 de enero, cuando se anunció oficialmente un "número importante" de excarcelaciones.