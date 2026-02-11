Oficial: UEFA y el Real Madrid llegan a acuerdo que pone fin a batalla legal por competición europea

La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) y el importante equipo de fútbol español Real Madrid comunicaron este miércoles una decisión que concluye con la batalla legal generada por una competición europea que ha causado gran polémica en los últimos años.

Se trata de la Superliga Europea, sobre la que la UEFA y el Real Madrid llegaron a un acuerdo que pone fin a los inconvenientes generados alrededor de ese evento, de acuerdo con lo informado por el club español y el organismo rector del fútbol europeo.

La UEFA, los clubes de fútbol europeos (EFC) y el gigante español afirmaron haber alcanzado un "acuerdo de principios" por el que se respetarán los méritos deportivos tras meses de conversaciones destinadas a promover el "bien" del fútbol europeo de clubes.

"Este acuerdo de principios también servirá para resolver sus disputas legales relacionadas con la Superliga Europea, una vez que se implemente un acuerdo definitivo", afirmaron la UEFA y el Real Madrid en un comunicado conjunto.

En octubre, el Real Madrid solicitó una indemnización a la UEFA después de que el club anunciara que la Audiencia Provincial de Madrid había desestimado los recursos presentados por la UEFA, la Federación Española de Fútbol (RFEF) y LaLiga en relación con la Superliga.

El Madrid, cabe resaltar, fue uno de los 12 clubes europeos que respaldaron la competición separatista en 2021, antes de que el apoyo a este controvertido evento se viniera abajo en medio de la presión de los aficionados y los Gobiernos.

A medida que los equipos se retiraban, incluidos seis de la Premier League, el Madrid y el Barcelona fueron los únicos clubes que siguieron respaldando el proyecto que, durante un breve periodo de tiempo, amenazó con rivalizar con la UEFA Champions League.

Sin embargo, el Barcelona se retiró oficialmente del proyecto de la Superliga Europea la semana pasada y dejó al Real Madrid como único defensor de la competición.

Los organizadores intentaron reactivar la idea en diciembre de 2024 con un nuevo concepto, la Unify League, en la que participaban 96 clubes divididos en cuatro ligas.

Ese proyecto, sin embargo, tampoco consiguió un apoyo sustancial y recibió, en cambio, una fuerte resistencia por parte de las principales ligas, incluida LaLiga y la Premier League.